WhatsApp dan #Instagramdown Trending di Twitter, Facebook Minta Maaf

Jakarta, Beritasatu.com - Jejaring media sosial populer WhatsApp dan Instagram sempat down di seluruh dunia pada Sabtu (20/3/2021) dini hari. Peristiwa ini membuat heboh jagat maya dan menjadi trending di Twitter.

Hingga berita ini diturunkan tagar WhatsApp menempati urutan pertama trending dengan 1,65 juta tweet, sementara tagar instagramdown memiliki 170.000 tweet.

Layanan Instagram dan WhatsApp sudah pulih kembali. Facebook, sebagai pemilik dua layanan tersebut, meminta maaf. Sebagian layanan Facebook juga terpengaruh.

"Hari ini kami mengalami kendala teknis yang membuat orang-orang kesulitan mengakses layanan-layanan Facebook. Kami telah mengatasi kendala ini dan meminta maaf atas ketidaknyamanannya," kata Facebook kepada Telegraph.

Instagram juga meminta maaf melalui akun Twitternya.

Some people were having issues with their Instagram accounts earlier, but we're back now. The issue's been fixed and we're sorry for the trouble. #instagramdown pic.twitter.com/dd9mJPiqDz

Layanan juga mempengaruhi Facebook Gaming. Mereka mengatakan masalah sudah selesai tetapi jika masih ada kendala, pengguna silakan menghubungi layanan konsumen.

We've restored service. If you continue to have issues going live, or see issues on a stream, please either contact support ( https://t.co/dj6GEjPbBp ) or report directly from the stream. Thanks for your patience! https://t.co/czPg4W5Zqu