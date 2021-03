20% Pengguna Inginkan Peningkatan Kualitas Aplikasi Kesehatan Digital

Rabu, 24 Maret 2021 | 08:02 WIB

Oleh : Happy Amanda Amalia / PYA

Jakarta, Beritasatu.com – Pengguna aplikasi kesehatan digital di Indonesia mengatakan perlunya peningkatan kualitas aplikasi. Hal ini terungkap dalam laporan berjudul “Are Indonesia’s digital health apps fit enough to disrupt the market?” yang dirilis perusahaan konsultan manajemen global Kearney.

Studi dalam laporan tersebut menganalisis lebih dari 1.000 konsumen Indonesia untuk mendapatkan wawasan langsung tentang penyakit dan kebutuhan perawatan kesehatan mereka. Studi ini berfokus pada faktor utama dalam penggunaan aplikasi kesehatan digital, di mana semua konsumen setuju bahwa kemudahan penggunaan (20,3%), biaya layanan (18,9%), dan kualitas diagnosis kesehatan (18,8%) adalah hal yang paling relevan.

Sementara itu, sekitar 15,4% konsumen menggunakan aplikasi kesehatan untuk terhubung dengan dokter yang terpercaya, 12,4% untuk konsultasi spesialisasi, dan kurang dari 8% menganggap fitur seperti tips kesehatan dan kebugaran, penyimpanan catatan medis, dan pengingat obat-obatan sebagai aspek yang penting.

“Aplikasi kesehatan terus bersaing dengan menawarkan promosi harga dan akses yang lebih baik terhadap perawatan kesehatan. Namun, memberikan konsumen kemudahan dalam menghubungi dokter tidak menyelesaikan masalah kualitas perawatan. Konsumen menginginkan aplikasi dengan kualitas diagnostik yang baik dan dengan biaya yang terjangkau,” ujar Sanath Kumar Subramanyam, pakar praktik perawatan kesehatan dari Kearney, dalam siaran pers, Selasa (23/3).

Hasil penelitian juga menyebutkan, aplikasi kesehatan dapat menjadi solusi yang menjanjikan dan inovatif untuk program perawatan kesehatan universal yang berkelanjutan. Bahkan solusi ini berpotensi memangkas belanja bulanan pemerintah sebesar Rp 1 triliun untuk perawatan kesehatan dasar BPJS sebesar 10%-20%. Hal ini akan mengurangi defisit pemerintah dari rasio kerugian medis yang tinggi dan premi yang dikumpulkan untuk menutupi pembayaran. Pemerintah pun dapat memanfaatkan kapabilitas teknologi aplikasi ini untuk meningkatkan efisiensi operasional dan keuangan sistem BPJS.

Dalam penelitan lebih lanjut, regulasi dan kesiapan Indonesia untuk perawatan kesehatan digital terbagi dalam enam dimensi: diagnosis, resep, pemberian obat, teknologi, privasi data, dan komunikasi. Jika dibedakan dengan pasar lainnya, regulasi dalam sistem perawatan kesehatan digital Indonesia masih dalam tahap awal.

Laporan Kearney menjelaskan bahwa aplikasi kesehatan digital dapat dikembangkan dengan model komersial yang sesuai. Empat model yang dapat memainkan peran penting dalam pasar aplikasi kesehatan adalah model direct to consumer (B2C) yang dapat menarik banyak pengguna dengan harga yang menarik, sponsor subscription (B2B) yang dapat mengkategorikan segmen tertentu untuk mendapat lebih banyak keuntungan per pelanggan, freemium yang memfasilitasi konsumen untuk menerima konsultasi gratis tetapi dikenakan biaya untuk layanan yang berdekatan, serta sponsor subscription dan freemium yang memungkinkan keuntungan untuk diambil dari segmen yang lebih premium sambil meningkatkan volume dari segmen lain.

“Sebagian besar aplikasi kesehatan di Indonesia berfokus pada model B2C, tetapi jenis ini tidak akan memberi model bisnis yang berkelanjutan dan menguntungkan. Untuk bertahan setelah pandemi mereda, aplikasi kesehatan perlu secara radikal mengubah model operasinya dan merancang produk serta layanan yang disesuaikan guna memenuhi kebutuhan pelanggan,” tambah Sanath.

Aplikasi kesehatan bisa dimanfaatkan oleh perusahaan sebagai one-stop solution untuk memberikan solusi perawatan kesehatan yang terjangkau, menjaga transparansi dalam pencatatan dan penggantian biaya karyawan, serta menawarkan pilihan perawatan kesehatan dengan kualitas lebih baik untuk meningkatkan kepuasan karyawan dan mengurangi ketidakhadiran. Namun anehnya, hanya ada sedikit aplikasi kesehatan yang memanfaatkan ruang korporat business-to-business (B2B).

“Aplikasi kesehatan yang hanya melihat pasar yang homogen akan gagal, sedangkan aplikasi yang menghargai nuansa pasar akan memenuhi kebutuhan di seluruh segmen konsumen,” kata Presiden Direktur Kearney Shirley Santoso.

Studi oleh Kearney juga membandingkan kinerja antara aplikasi kesehatan terkemuka Alodokter, Halodoc dan aplikasi baru yang semakin berkembang, Good Doctor. Dengan skala kepuasan pelanggan antara 1 sampai 5, ketiga aplikasi mendapat skor minimal 4 atau lebih dalam hal kemudahan penggunaan aplikasi. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi dalam empat faktor utama seperti biaya layanan, kualitas diagnosis kesehatan, dokter yang dapat dipercaya, dan konsultasi spesialisasi. Halodoc memimpin dalam hampir semua faktor, kecuali konsultasi spesialisasi yang merupakan fitur unggulan Good Doctor.

“Tekanan untuk para pemain yang ada adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan kesuksesan mereka. Hal itu dapat dilakukan melalui lima prinsip pembangunan, yaitu berkolaborasi dengan mitra chain value untuk lebih dekat dengan konsumen, mengadopsi struktur operasional yang gesit serta sesuai dengan kebutuhan konsumen, mengintegrasikan teknologi AI (artificial intelligence) canggih bagi konsumen, menyusun strategi bermitra dengan dokter berkualitas dan melibatkan pemangku kepentingan dari pemerintah hingga perusahaan dalam ekosistem mereka,” demikian disimpulkan oleh Shirley.

Sumber: BeritaSatu.com