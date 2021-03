PP Postelsiar Diharapkan Membuat Layanan Telekomunikasi Lebih Terjangkau

Rabu, 24 Maret 2021 | 16:19 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Direktur ICT Institute Heru Sutadi berharap Peraturan Pemerintah (PP) bidang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Postelsiar) bisa menjamin kemudahan operator telekomunikasi dalam melakukan kerja sama penggunaan spektrum frekuensi radio. Dengan demikian bisa menciptakan efisiensi biaya pembangunan infrastruktur, memperluas cakupan wilayah layanan, dan membuat harga layanan telekomunikasi makin terjangkau.

Apalagi, masyarakat Indonesia sangat aktif menggunakan internet dan sosial media. Di awal 2021, ICT Institute menyebut ada 345,3 juta gawai (mobile connection) yang digunakan masyarakat Indonesia. Angka tersebut setara dengan 125,6% terhadap total populasi sebanyak 274,9 juta jiwa. “Internet di Indonesia digunakan oleh setidaknya 202,6 juta orang dan 170 juta orang juga pengguna aktif sosial media. Masyarakat Indonesia menggunakan internet untuk berbagai keperluan mulai dari menonton video, vlog, streaming musik, podcast, berkomunikasi, sampai membaca berita,” ujar Heru dalam keterangan resmi, Rabu (24/3/2021).

Tidak heran jika kemudian banyak layanan OTT yang digunakan masyarakat. Heru mencatat YouTube, Whatsapp, Instagram, Facebook, Twitter, dan Facebook Messenger merupakan jenis media sosial yang paling banyak diakses. Menyusul Line, LinkedIn, Tiktok, Pinterest, Telegram juga digandrungi masyarakat.

Founder IndoTelko Forum, Doni Ismanto Darwin berharap terbitnya UU Cipta Kerja dan PP Postelsiar bisa membawa angin perubahan bagi industri ICT. “Keduanya memungkinkan hal-hal yang tadinya tabu bagi pemain telekomunikasi seperti network sharing atau penggunaan frekuensi 700 MHz untuk mobile broadband jadi bisa dilakukan. Selain itu adanya PP Postelsiar juga menjamin kepastian hukum terkait analog switch off, serta memberi sinyal untuk pengaturan over the top (OTT) di Indonesia,” kata Doni.

Menurut Doni, selama ini ada beberapa kendala yang dialami pelaku usaha ICT dalam mengembangkan bisnisnya, terutama terkait ekspansi frekuensi. Mulai keharusan mengembalikan frekuensi ke negara ketika melakukan merger, biaya investasi infrastruktur yang tinggi sementara tarif terlalu murah, sampai bisnis operator yang mengalami tekanan akibat OTT di Indonesia.

Sekretaris Jenderal Pusat Kajian dan Regulasi Telekomunikasi Institut Teknologi Bandung (ITB) Muhammad Ridwan Efendi mengatakan, peranan Menteri Telekomunikasi dan Informatika sangat penting dalam menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat sesuai amanat PP Postelsiar. “Kerja sama pemanfaatan infrastruktur aktif bisa dilaksanakan antaroperator, tetapi jangan sampai menimbulkan persaingan yang tidak sehat karena kerja sama itu dilakukan oleh operator yang berkompetisi di pasar yang sama,” katanya.

Terbitnya PP Postelsiar juga mendapat perhatian dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Wakil Ketua KPPU Guntur Syahputra Saragih mengapresiasi payung hukum yang diterbitkan pemerintah tersebut, karena setidaknya tujuh kali menekankan praktik persaingan usaha yang sehat dalam pasal-pasalnya.

Namun, Guntur menyebut ada beberapa catatan yang harus diperhatikan dari PP Postelsiar agar pelaku industri telekomunikasi benar-benar bisa melakukan persaingan bisnis yang sehat. Pertama, terkait Pasal 30 ayat 2 PP Postelsiar yang menyebutkan Menteri dapat menetapkan tarif batas atas dan atau tarif batas bawah Penyelenggaraan Telekomunikasi dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan persaingan usaha yang sehat. Kedua, terkait belum terpenuhinya kondisi kesetaraan level of playing field antara operator dengan OTT asing. Ketiga, terkait pengalihan frekuensi antar badan usaha yang tidak perlu lagi dikembalikan ke negara juga mendapat sorotan KPPU.

Sumber: BeritaSatu.com