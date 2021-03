Galaxy A Series Jadi Ponsel Resmi Mobile Legends: Bang Bang Professional League

Rabu, 24 Maret 2021 | 18:16 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Samsung Electronics Indonesia (SEIN) hari ini, Rabu (24/3/2021) mengumumkan kerja sama dengan Mobile Legends: Bang Bang Professional League (MPL) Indonesia Season 7 dan Season 8. Kerja sama ini dilakukan guna mendukung passion generasi muda Indonesia yang ingin terjun ke dunia e-sports.

Dengan kerja sama ini, Galaxy A Series akan menjadi ponsel resmi MPL Indonesia yang yang diselenggarakan mulai 26 Februari hingga 2 Mei 2021. Samsung Galaxy A32|A52|A72 menjadi ponsel yang akan digunakan untuk latihan ataupun kompetisi profesional MPL Indonesia.

“Di era next normal ini, mobile gaming menjadi salah satu hal yang paling diminati oleh masyarakat di Indonesia. Galaxy A32|A52|A72 sudah didukung oleh kemampuan layar Super Amoled dengan refresh rate 90 Hz dan 180 Hz touch rate, chipset Snapdragon 720G, memiliki fitur Game Mode dan baterai yang Awesome untuk memberikan pengalaman ‘Anti Lag' kepada generasi muda untuk bermain Mobile Legends dengan lancar,” ujar Irfan Rinaldi, Product Marketing Manager, Samsung Electronics Indonesia.

Cabang olahraga e-sports merupakan salah satu pilihan karir yang menjanjikan bagi generasi muda dengan besarnya peluang di industri ini, dengan Indonesia telah menjadi salah satu pasar game terbesar di Asia Pasifik dengan angka mencapai USD 941 juta atau sekitar Rp 13 triliun. Selain itu, lebih dari 202,6 juta masyarakat Indonesia menggunakan internet setiap harinya, dan 98,2% diantaranya menggunakan smartphone. Terlebih lagi, 88,9% dari pengguna smartphone bermain mobile games setiap harinya.

“Kami menyambut baik kerja sama antara MPL Indonesia dengan Samsung Electronics Indonesia (SEIN) untuk cetak generasi muda berprestasi dan berikan pengalaman e-sports yang optimal saat latihan, maupun kompetisi. MPL Indonesia adalah kompetisi tertinggi dari Mobile Legends: Bang Bang yang dapat menjadi wadah bagi generasi muda untuk berkarier sebagai atlet yang nantinya dapat mengharumkan nama bangsa. Dengan tema The Next Level, kami berkomitmen untuk membawa ekosistem esports di Indonesia bersama partner kami Samsung ke tingkat dunia dengan harapan para atlet dapat tumbuh kembang bersama dan Indonesia menjadi tolak ukur esports bagi negara lain,” sebut Azwin Nugraha, Head of Public Relations Esports Moonton Indonesia.

“Kami dengan bangga bisa menjadi satu-satunya partner Team Esports dengan Samsung Indonesia. Tentunya dari kerja sama yang akan dijalankan kedepannnya, kami berharap dapat bersama-sama untuk memajukan industri ini. Tak hanya itu, dengan adanya kerjasama antara pihak Samsung dan Moonton tentunya jelas menjadi nafas baru bagi industri Esports di Indonesia,” sebut Delwyn Michael Sukamto, Chief Executive Officer dari Alter Ego Esports.

