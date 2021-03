Integrasi TI dan TO Dinilai Penting Bagi Sektor Industri

Rabu, 24 Maret 2021 | 19:03 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com– Schneider Electric Indonesia, perusahaan di bidang transformasi digital pengelolaan energi dan otomasi, mengingatkan sektor industri akan pentingnya integrasi antara teknologi operasional (TO) dan teknologi informasi (TI) untuk mengoptimalkan transformasi digitalnya.

Head of IT Enterprise Sales Schneider Electric Indonesia Ronny Siswanto mengatakan, di era edge computing, edge data center memiliki peranan penting dalam lingkungan kegiatan operasional berbasis perangkat internet of things (IoT) dimana tuntutan akan koneksi jarak jauh yang lebih cepat antara data center atau cloud dengan perangkat kerja jarak jauh dan kolaborasi lintas batas semakin tinggi. Hal ini berarti orang dan bisnis semakin bergantung pada data center dalam pengelolaan data di lingkungan operasionalnya.

“Untuk membangun edge data center yang andal dan berkelanjutan dibutuhkan standarisasi dan integrasi, peningkatan kapabilitas sumber daya manusia, teknologi yang mumpuni, pengawasan dan tata kelola data center yang terencana, dan sistem keamanan yang disesuaikan kebutuhan,” katanya dalam keterangan resmi, Rabu (24/3/2021).

Adapun dalam rangka mendukung pengelolaan data di edge, perusahaan mengembangkan tiga solusi edge data center yang akan menjawab tantangan akan keterbatasan sumber daya manusia, keamanan, efisiensi dan sustainability, yaitu EcoStruxure Micro Data Center, EcoStruxure IT Expert dan Monitoring & Dispatch Services.

Country Digital Transformation Schneider Electric Indonesia Fadli Hamsani menambahkan, perseroan bekerja sama dengan AVEVA menyediakan solusi asset strategy optimization yang membantu sektor industri dalam meningkatkan kinerja aset. Perangkat lunak ini menghasilkan strategi pengelolaan aset digital yang disesuaikan strategi bisnis perusahaan. “Solusi ini dapat menekan capex (belanja modal) hingga 30%, mengurangi biaya pemeliharaan dan pengawasan hingga 50% dan biaya suku cadang hingga 25%, serta meningkatkan kinerja aset hingga15%,” katanya.

Sementara Fungsional Analis Kebijakan Ahli Madya Pusat Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri dan Jasa Industri Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) Kementerian Perindustrian Bambang Riznanto mengatakan masa pandemi menjadi titik balik bagi sektor industri mengambil langkah berani dalam pengadopsian teknologi digital untuk memastikan keberlanjutan operasional menghadapi berbagai kondisi. Hal yang harus diingat pelaku industri adalah teknologi yang telah diimplementasikan ini harus dikelola dengan baik agar biaya investasi yang telah dikeluarkan menghasilkan return of investment (RoI) yang maksimal untuk produktivitas dan profitabilitas perusahaan.

