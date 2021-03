Multipolar Technology Tawarkan Solusi Analisa Risiko Kredit Lewat IBM CP4D

Jip Ivan Sutanto, Director Enterprise Application Services Business PT Multipolar Technology Tbk (kiri) dan Yemmy Sukandar, Dept Head Hybrid Data Management Solution PT Multipolar Technology Tbk (kanan) berbincang mengenai keunggulan IBM Cloud Pak for Data – Credit Risk di webinar “Accelerate Decision Making to Grow the Business”, Kamis, 25 Maret 2021. (Foto: Istimewa)