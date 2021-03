Telkom Gandeng Facebook dan Keppel T&T Bangun Kabel Laut 15.000 KM

Rabu, 31 Maret 2021 | 16:45 WIB

Oleh : Emanuel Kure / FER

PT Telkom Indonesia akan membangun sistem komunikasi kabel laut yang menghubungkan Indonesia dengan Singapura dan Amerika Serikat (AS) secara langsung. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) melalui anak usahanya PT Telekomunikasi Indonesia International (Telin) bersama Keppel Telecommunications & Transportation Limited (Keppel T&T), melalui anak perusahaannya, Keppel Midgard Holdings Pte. Ltd. (KMH) dan anak perusahaan Facebook Inc akan membangun sistem komunikasi kabel laut yang menghubungkan Indonesia dengan Singapura dan Amerika Serikat (AS) secara langsung.

Sistem komunikasi kabel laut (SKKL) yang diberi nama Bifrost dengan panjang lebih dari 15.000 kilometer (km) ini, diharapkan selesai pada awal tahun 2024. Saat beroperasi secara penuh, SKKL Bifrost nantinya akan menjadi kabel laut yang memiliki transmisi berkecepatan tinggi, teknologi canggih dan terkini serta memiliki kapasitas terbesar yang melintas di Asia Pasifik.

Direktur Wholesale & International Service Telkom, Dian Rachmawan mengatakan, Telkom Group melalui Telin, berinvestasi dan menjadi anggota konsorsium kabel laut Bifrost bersama Facebook dan Keppel.

"Telkom Group bukan sekedar menjadi mitra untuk berlabuh atau landing party untuk SKKL Bifrost, tetapi kita benar-benar berinvestasi dan memiliki hak suara di konsorsium. Bahkan segmen SKKL yang berlabuh ke Jakarta dimiliki 100% oleh Telin. Ini merupakan bukti nyata TelkomGroup menjaga kedaulatan NKRI di bisnis kabel laut,” kata Dian melalui siaran persnya, Rabu, (31/3/2021).

Dian mengharapkan, dengan pengaturan tersebut akan menjadi milestone kerja sama antara operator telekomunikasi dengan Over The Top (OTT), seperti Facebook dalam membangun infrastruktur telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kepentingan dan kedaulatan NKRI dalam aspek keamanan, ekonomi (pajak dan PNBP) serta menjaga kompetisi yang sehat dalam industri telekomunikasi.

Dian menambahkan, Pembangunan SKKL Bifrost juga menunjukkan komitmen Telkom Group dalam mengembangkan infrastruktur digital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.

“Kehadiran SKKL Bifrost ini diharapkan dapat memperkuat konektivitas global Indonesia dengan kapasitas yang besar dan teknologi terkini sehingga mampu memenuhi kebutuhan bandwidth internet yang sangat besar dari Indonesia, di samping menambah keandalan sistem kabel laut internasional khususnya untuk rute ke Amerika,” ujar Dian.

Di samping itu, pada SKKL Bifrost ini juga disiapkan branching unit (BU) ke arah Balikpapan dan Manado yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk mengantisipasi kebutuhan infratruktur di rencana Ibukota baru dan juga Kawasan Timur Indonesia.

Sebelumnya, Telin juga sudah membangun kabel laut Indonesia Global Gateway (IGG) dan kabel SEA US yang menghubungkan Singapura, Indonesia, Filipina, Guam, Hawai, dan Amerika Serikat.

Tak hanya itu, pembangunan kabel laut Bifrost ini menjadikan Telin sebagai salah satu pemain papan atas dalam penyediaan kabel laut di kawasan Asia Pasifik.

Telin saat ini telah mengoperasikan berbagai kabel laut Internasional seperti Thailand-Indonesia-Singapore (TIS), Dumai-Malaka Cable System (DMCS), Asia-America Gateway (AAG), South East Asia Japan Cable (SJC), South East Asia-Middle East-West Europe (SEA-ME-WE) 5, Indonesia Global Gateway (IGG), dan South East Asia-United States (SEA-US) Cable.

