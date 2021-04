DTI Optimistis Kinerja Bisnis 2021 Semakin Baik

Jumat, 9 April 2021 | 14:21 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - PT DTI (Digital Technology Advertising Indonesia) berhasil menunjukan kinerja keuangan sehat dengan mendobrak tantangan lockdown dan kelesuan ekonomi di sepanjang tahun 2020. Hal tersebut terlihat dari peningkatan sebesar 220% dibandingkan total pencapaian pada tahun 2019. Semua prestasi ini, dituai oleh PT DTI yang memiliki satu entitas yang sama dengan Oppo Ads.

Sebagai satu-satunya perusahaan penyedia OEM Ads di Indonesia, PT DTI telah bermitra dengan sekitar 108 merek terkemuka yang bergerak diberbagai sektor, seperti e-commerce, gaming, perbankan, otomotif, aplikasi hiburan, aplikasi O2O, telekomunikasi, FMCG, dan sebagainya.

VP Sales & Marketing PT DTI, Sherly Luo mengakui, kesuksesan dalam mengukir prestasi mencapai 220% sepanjang tahun 2020 merupakan manifestasi nyata pemahaman unggul akan perilaku pengguna smartphone Oppo.

"Dengan Oppo sebagai salah satu ponsel pintar terpopuler dan terfavorit di Indonesia, kami senantiasa menerapkan contoh praktek sukses dari pasar Tiongkok ke peta digital nasional di Indonesia. Hal tersebut disertai dengan integrasi menyeluruh dalam objektif bisnis yang diselaraskan dengan kondisi pasar dan kebutuhan klien," kata Sherly Guo dalam keterangannya kepada Beritasatu.com, Jumat (9/4/2021).

Selama masa pandemi, lanjut Sherly Guo, mayoritas masyarakat Indonesia menerapkan work from home (WFH) total, yang membuat sebagian besar aktivitas bermuara pada kegiatan daring. Oppo Ads mencatat daily active user (DAU) ponsel pintar Oppo meningkat antara 32% hingga 40%. Selain itu, durasi pemakaian ponsel atau screen time juga meningkat sekitar 20% dari biasanya.

Adapun tingkat penggunaan aplikasi pada pengguna ponsel pintar Oppo juga datang dari kategori e-commerce yang meningkat hingga 30% dan kategori news and entertainment, seperti video pendek atau gaming yang meningkat antara 10% hingga 30%.

Selain itu, jumlah unduh aplikasi di Oppo App Market juga mengalami peningkatan signifikan antara 15% hingga 35%. Hal ini menandakan bahwa dampak pandemi dan WFH membuat kegiatan masyarakat sehari-hari pun banyak dihabiskan di dalam ruang digital.

"Fokus utama kami dalam menjalani 2020 adalah dengan mengubah trajektori bisnis dan mencoba untuk melihat tantangan sebagai kesempatan dan peluang dalam menjalankan bisnis. Salah satu kunci pokok adalah pemahaman tingkah laku pengguna dan penyesuaian skala prioritas perusahaan guna berbaur dalam situasi tersebut. Hal ini menjadikan OPPO Ads mampu bertahan, bahkan berkembang lebih cepat di tahun 2020,” tambah Sherly.

Menurut Sherly, dalam menyesuaikan era baru di masa pandemi saat ini, Oppo Ads telah mantap menghadirkan strategi fleksibel yang terpapar dalam tiga pilar utama, yaitu right direction, right campaign product, dan right campaign packages.

"Sejak awal kuartal I 2021, Oppo Ads telah berhasil memperluas portfolio dengan menyambut kehadiran 15 klien baru. Berdasarkan rencana kerja lanjutan pada kuartal II hingga akhir 2021, Oppo Ads berupaya untuk memperluas jangkauan sektor ke O2O hingga perusahaan startup baru. Jaringan luas pengguna ponsel pintar Oppo dapat bermanfaat dalam akuisisi dan meningkatkan pengguna aplikasi," tandasnya.

