Ini 4 Content Hacks Gunakan Samsung Galaxy A Series

Jakarta, Beritasatu.com – Gen-Z dan Millenial merupakan generasi yang gemar membagikan konten di sosial media. Fitur tambahan kamera yang memiliki ketahanan terhadap air dan debu (IP67) juga dapat menjadi gerbang munculnya ragam dan kreativitas tipe konten baru para kreator. Samsung Electronics Indonesia, melalui Samsung Galaxy A32, A52 dan A72 hadir dengan kamrea resolusi tinggi 64MP yang telah memiliki sertifikasi IP67 (A52 dan A72) guna menjawab kebutuhan para kreator Gen-Z dan Milenial yang ingin membuat konten yang stand out dan out of the box.

“Samsung Galaxy A32 hadir dengan Awesome Quad Camera 64MP (64+8+5+5) yang memungkinkan pengguna untuk berkreasi tanpa batas dan menghasilkan konten yang awesome dan mengundang banyak likes. Untuk mereka yang ingin out of the box, Samsung Galaxy A72 (64+12+5+8) hadir dengan Awesome Quad Camera 64MP dengan tambahan fitur Optical Image Stabilization (OIS) untuk pengambilan gambar yang lebih stabil terutama dalam keadaan minim cahaya, serta fitur IP67 yang memungkinkan mereka untuk bisa lebih kreatif lagi membuat konten tanpa harus dibatasi cipratan air dan debu,” ucap Irfan Rinaldi, Product Marketing Manager, Samsung Electronics Indonesia.

Samsung mengajak Rifki Antariksa, seorang content creator, untuk berkreasi membuat konten sosial media Awesome yang stand out dan out of the box menggunakan Samsung Galaxy A series terbaru.

Tangkap Momen Dramatis di Bawah Air Berkat IP67

Rifki menggunakan keunggulan IP67 pada Galaxy A72 untuk mengambil foto dan video di bawah air dengan lensa utama beresolusi 64MP OIS (f/1.8). Hasilnya, baik foto dan video yang diabadikan oleh Rifki terlihat jernih dan memberikan nuansa dramatis.

Berani basah dan kotor untuk bikin konten Sinematik Slow Mo

Kemampuan resistansi terhadap air dan debu yang dimiliki oleh Galaxy A52|A72 membuat anak muda berani basah dan kotor saat membuat konten seperti Rifki:

Gunakan Galaxy A72 di bawah rintikan air untuk merekam video slow motion

Atur jarak Model 1-2M di depan rintikan air, sehingga kamu dapat menghasilkan video dengan efek hujan tanpa model harus basah. Perpaduan antara keduanya menghasilkan konten yang terlihat sinematik di setiap adegan yang kamu abadikan.

Tampil jenjang dan stylish dengan lensa Ultra-wide

Rifki Antariksa mengoptimalkan lensa Ultra-wide 8MP pada Galaxy A32 untuk membuat konten foto OOTD yang menghasilkan efek kaki model yang terlihat lebih jenjang dan gedung yang tampak lebih menjulang, ditambah warna langit pada saat matahari terbenam yang lebih dramatis.

Pose membelakangi gedung-gedung yang menjulang tinggi

Aktifkan lensa Ultra-wide untuk pengambilan gambar hingga 123° yang mencakup seluruh latar gedung demi menghasilkan gambar yang Awesome. Putar posisi ponsel Galaxy 32 , untuk menghasilkan efek ultra-wide yang lebih Awesome.

Hasilnya, kamu akan terlihat lebih tinggi dan stylish layaknya foto untuk sampul majalah.

Gunakan lensa tele

Buat konten riasan mata Awesome seperti yang Rifki lakukan dengan seorang model menggunakan inovasi flagship pada Galaxy A72, yaitu lensa Tele 8 MP (f/2.4, OIS) yang telah dilengkapi optical zoom hingga 3x dan Space Zoom hingga 30X. Fitur tersebut cocok untuk menangkap mata hingga ke detail terkecil dengan kualitas yang tetap tajam sehingga membuat mata lebih “berbicara” pada foto.

