Prosesor Intel Xeon Scalable Gen-3 Integrasikan Kecerdasan Buatan

Sabtu, 10 April 2021 | 13:22 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Jakarta, Beritasatu.com- Intel meluncurkan prosesor Intel Xeon Scalable generasi ke-3 yang kini menjadi platform pusat data. Prosesor tersebut telah memadukan artificial intelligence (AI) atau teknologi kecerdasan buatan sehingga memberikan peningkatan kinerja yang signifikan. Dibandingkan dengan generasi sebelum, peningkatan rata-rata mencapai 46% pada beban kerja pusat data popular.

Dalam rilis yang diterima Beritasatu.com, Jumat (9/4/2021), Prosesor Intel Xeon Scalable Generasi ke-3 (nama kode "Ice Lake") adalah fondasi platform pusat data Intel, yang memungkinkan pelanggan memanfaatkan beberapa peluang bisnis paling signifikan saat ini dengan memanfaatkan kekuatan AI.

“Intel Xeon Scalable Generasi ke-3 kami adalah karya yang paling fleksibel dan berperforma terbaik sepanjang sejarah kami. Dirancang untuk mengerjakan workloads yang beragam, dari cloud, ke jaringan, hingga ke edge,” ujar Navin Shenoy, executive vice president dan general manager Data Platform Group Intel.

Prosesor Intel Xeon Scalable terbaru menyuguhkan arsitektur yang fleksibel dengan akselerasi kecerdasan buatan terintegrasi dengan teknologi Intel DL Boost, ditambah kemampuan keamanan canggih untuk membantu melindungi data dan kode aplikasi dengan penambahan Intel Software Guard dan akselerasi Intel Crypto.

“Intel memiliki posisi yang unik dengan arsitektur, desain, dan manufaktur untuk memberikan solusi dan silikon pintar yang luas bagi kebutuhan konsumen,” tambahnya.

Memanfaatkan teknologi proses Intel 10 nanometer (nm), prosesor Intel Xeon Scalable Generasi ke-3 terbaru menghadirkan hingga 40 core per prosesor dan peningkatan kinerja rata-rata hingga 2,65 kali lebih tinggi dibandingkan dengan sistem yang sudah berusia 5 tahun ii . Platform ini mendukung hingga 6

terabyte memori sistem per soket , hingga 8 channel memori DDR4-3200 per soket dan hingga 64 jalur PCIe Gen4 per soket.

Prosesor Intel Xeon Scalable Generasi ke-3 baru dioptimalkan untuk beban kerja modern yang dijalankan di lingkungan multicloud on-premise dan terdistribusi. Prosesor ini memberi arsitektur yang fleksibel untuk pelanggan, termasuk AI bawaan dan akselerasi kripto serta kemampuan keamanan tingkat lanjut, yang dirancang melalui inovasi selama puluhan tahun.

Prosesor ini juga memberikan dan meningkatkan kapabilitas-kapabilitas baru termasuk dengan Intel SGX untuk keamanan internal, serta Intel Crypto Acceleration dan Intel DL Boost untuk akselerasi AI. Kemampuan baru ini, dipadukan dengan portofolio luas Intel® Select Solutions dan Intel Market Ready Solutions, memungkinkan pelanggan untuk mempercepat penerapan di cloud, AI, perusahaan, komputasi kinerja tinggi (HPC), jaringan, keamanan dan aplikasi edge.

Prosesor Intel Xeon Scalable Generasi ke-3 terbaru menghadirkan kinerja rata-rata hingga 62% lebih banyak pada berbagai jaringan yang diterapkan secara luas dan beban kerja 5G dibandingkan generasi sebelumnya. Bekerja dengan ekosistem yang luas dengan lebih dari 400 anggota Intel Network Builders, Intel memberikan solusi blueprints berdasarkan prosesor Intel

Xeon Scalable Generasi ke-3 "N SKU", yang menghasilkan kualifikasi yang dipercepat dan waktu penerapan yang dipersingkat untuk vRAN, NFVI, CDN virtual, dan lainnya.

Platform pusat data Intel adalah yang paling luas di pasaran, dengan kemampuan prima untuk memindahkan, menyimpan, dan memproses data. Platform Intel Xeon Scalable Generasi ke-3 terbaru mencakup Intel Optane persistent memory seri 200, Intel Optane SSD P5800X dan Intel SSD D5-P5316 NAND SSD, serta seri adaptor dari Intel Ethernet 800 dan Intel®Agilex FPGAs terbaru.

Sumber: BeritaSatu.com