First Raiders Siap Wakili Indonesia di Turnamen FFWS 2021

Tim First Raiders siap mewakili Indonesia di turnamen internasional Free Fire World Series 2021, bulan mei mendatang di Singapura. (Foto: Dok. First Media)

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah berhasil mendapatkan delapan pemenang dari audisi pencarian bakat e-sports First Warriors 2019, First Media mendapuk ke delapan pemenang ini sebagai official e-sports team First Media First Raiders.

Melalui pembinaan dari para pelatih profesional di First Media Gaming House dan mengikuti berbagai kompetisi di tanah air, tahun ini First Raiders berhasil mencetak prestasi dengan menempati posisi runner-up di ajang Free Fire Indonesia Masters (FFIM) 2021 Spring, yang diselenggarakan pada 21 Maret lalu.

Perolehan prestasi ini sekaligus mengantarkan mereka menjadi salah satu wakil Indonesia untuk turnamen internasional Free Fire World Series (FFWS) 2021 Mei mendatang di Singapura.

"Kami bangga atas pencapaian dan prestasi yang mereka peroleh," kata Content & e-Sports Director PT Link Net Tbk, Ferliana Suminto, dalam keterangan pers yang diterima Beritasatu.com, Senin (12/4/2021).

Ferliana menjelaskan, hal ini membuktikan, First Media tidak hanya telah berhasil menyelenggarakan First Warriors menjadi salah satu turnamen e-sports di Indonesia, tetapi juga sukses mengembangkan talenta-talenta terbaik dan mencetak atlet e-sports berprestasi.

"Saat ini, di First Media Gaming House, First Raiders tengah melakukan persiapan mulai dari in-game strategy, training hingga leadership knowledge dan attitude lesson sebagai bekal mereka untuk maju dan mewakili Indonesia di turnamen FFWS 2021," tandasnya.

Sementara itu, First Raiders Coach, ManggisKun mengungkapkan, dalam waktu yang terbilang singkat untuk sebuah tim, serta kemampuan dalam menghadapi tantangan di kompetisi FFIM 2021 Spring, First Raiders berhasil mengungguli tim terbaik lainnya dan mengamankan posisi runner-up dengan mencetak 49 point placement, serta menjadi satu-satunya tim yang memiliki capaian tertinggi di antara tim-tim yang bertanding di grand final FFIM 2021.

Hanya selisih dua poin dari total poin perolehan juara pertama yang merupakan salah satu tim Free Fire terbaik di dunia, pencapaian ini menjadi buah hasil kesungguhan dan dedikasi First Raiders untuk meningkatkan kemampuannya menjadi pemain profesional yang patut diperhitungkan.

"Kini kami sedang bersiap untuk menghadapi 21 tim terbaik dari 14 kawasan di dunia yang akan bertanding dan merebut gelar juara di turnamen internasional FFWS 2021 Singapura. Kami percaya, strategi dan persiapan yang matang, baik dalam permainan maupun di luar permainan punya peran besar pada keberhasilan kami di setiap ajang kompetisi," tambah ManggisKun.

Meski baru terbentuk pada November 2019, First Raiders sudah mengikuti lebih dari 60 kompetisi di tanah air dan berhasil mencetak prestasi pada beberapa ajang kompetisi diantaranya, runner-up Free Fire Master League Season 2, runner-up Piala KONI 2020 dan lain-lain.

Dengan keberhasilan yang membawa mereka menjadi perwakilan Indonesia di kancah internasional tersebut, First Media akan terus memberikan dukungan bagi First Raiders dalam mengambil peluang yang lebih besar lagi khususnya untuk mengharumkan nama Indonesia di mata dunia.

"Melalui First Warriors dan First Raiders serta berbagai program inisiatif yang kami lakukan ini, kami berharap dapat mendorong pertumbuhan industri dan ekosistem eSports di Indonesia. Kami juga berharap First Raiders akan memiliki nama besar dan menjadi tim yang diperhitungkan baik dalam lingkup nasional maupun global," tutup Ferliana.

