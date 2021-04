Samsung Rilis Mesin Cuci Pintar Smart EcoBubble Washer

Selasa, 20 April 2021 | 15:04 WIB

Jakarta, Beritasatu.com – Pembatasan sosial dan meningkatnya waktu yang dihabiskan di rumah setiap hari di masa pandemi maupun new normal mendorong pembagian kerja rumah tangga yang fleksibel. Penelitian gabungan dari University of Utah, Ball State University, University of Texas tahun 2020 mendapati peningkatan berbagi peran hingga 42%, dimana suami di rumah tangga kini melakukan berbagai aktivitas: selain mencari nafkah, mereka juga ikut mengerjakan tugas rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian, berbelanja sampai mengurus anak.

Hadirnya solusi perangkat rumah tangga yang mendukung perubahan kebiasaan ini tentunya menjadi impian keluarga modern dan dinamis. Untuk itu, Samsung Electronics Indonesia menghadirkan solusi dalam mesin cuci Samsung Smart EcoBubble Washer.

“Di Samsung, kami berkomitmen untuk memudahkan kehidupan setiap keluarga di Indonesia dengan inovasi yang tepat. Mesin cuci Samsung Smart EcoBubble Washer menghadirkan panel yang simpel dan mudah dioperasikan, sekaligus memanfaatkan AI untuk pencucian yang intuitif. Tidak perlu lagi bingung memilih mode dan lama pencucian, AI Pattern akan memberikan rekomendasi yang dipersonalisasi sesuai kebiasaan penggunanya, menghasilkan cucian yang bersih sekaligus juga hemat daya. Samsung Smart EcoBubble Washer adalah solusi yang akan membebaskan waktu mereka untuk waktu yang lebih berkualitas bersama keluarga tercinta,” jelas Hendry Wijaya, Senior Product Marketing Manager Home Appliances, Samsung Electronics Indonesia pada webinar, Selasa (20/4/2021).

Samsung Smart EcoBubble™ Washer mengusung inovasi khas Samsung EcoBubble™ yang mencampur air dan deterjen menjadi busa mikro sehingga lebih cepat menembus serat kain dan menghilangkan kotoran dengan mudah. EcoBubble™ juga tetap efektif walaupun pencucian dilakukan dalam air dingin (hingga 15 derajat Celsius). Tidak perlu lagi menggunakan air panas, sehingga mesin cuci ini lebih hemat energi sekaligus melindungi warna serta tekstur pakaian agar tidak cepat rusak.

Samsung Smart EcoBubble Washer didesain dengan tampilan yang simpel dengan tujuan agar mesin cuci ini gampang dioperasikan oleh seluruh anggota keluarga di rumah secara fleksibel. Memiliki AI Control Panel, panel utama mesin cuci ini hanya menampilkan tombol utama dan sejumlah informasi yang relevan, misalnya status pencucian atau notifikasi error.

Terdapat pula AI Pattern yang akan mempelajari siklus dan pengaturan yang pernah dipilih lalu setelah 25 kali penggunaan akan otomatis memprioritaskannya untuk cepat diakses di panel kontrol. Jadi, pengguna cukup tekan Start, tak perlu repot mengatur setting mesin cuci dari awal. AI Pattern juga mampu merekomendasikan siklus tertentu berdasarkan pembelajaran terhadap siklus pencucian sebelumnya pada hari-hari tertentu dalam seminggu atau pada waktu tertentu.

Mesin cuci ini juga dapat dioperasikan melalui aplikasi SmartThings yang dapat dikendalikan melalui ponsel pintar. Pada saat konsumen tidak berdekatan dengan mesin cuci mereka, mereka dapat memonitor pencucian sambil mengerjakan hal lain seperti menuntaskan pekerjaan kantor yang sudah mendekati tenggat waktu, membantu anak belajar atau mengurus kebutuhan bayi.

SmartThings juga menyajikan fitur Laundry Recipe, rekomendasi pencucian yang paling sesuai berdasarkan jenis pakaian yang dicuci. Dan satu lagi innovasi menarik, saat pengguna pergi ke luar rumah dan tak tahu pasti jam berapa akan pulang, tersedia Laundry Planner untuk memulai dan mengakhiri pencucian kapan pun Anda inginkan, sehingga cucian tidak akan berbau atau kusut karena ditinggal terlalu lama dan tidak segera dibilas dan dikeringkan.

Mesin cuci ini memiliki fitur Quickdrive yang dapat mengurangi waktu pencucian hingga 50 persen dan bisa menghemat listrik sampai 20 persen. Ditenagai Digital Inverter yang menggunakan magnet yang kuat untuk kinerja mesin yang lebih senyap dan lebih bertenaga tetapi menggunakan lebih sedikit energi. Kemudian di samping Ecobubble dan speed spray guna memercepat waktu pembilasan, mesin cuci ini juga memiliki AI Wash dengan empat macam sensor untuk mendeteksi berat pakaian, tingkat kekotoran cucian, dan mengoptimalkan jumlah air, deterjen, dan waktu pembilasan. Alhasil, Anda bisa menghemat waktu, air, dan daya listrik.

Merawat mesin cuci bukanlah hal yang rutin, sehingga Samsung mempermudah pengguna dengan menghadirkan fitur-fitur yang membuat mesin cuci seakan merawat dan membersihkan dirinya sendiri. Pembersihan mesin cuci dapat dilakukan lewat Drum Clean+. Fitur ini akan membersihkan bagian dalam mesin cuci dan menghilangkan 99,9 persen bakteri penyebab bau dengan semburan air yang kuat dan putaran yang cepat tanpa membutuhkan bahan kimia apapun.

Semburan air dan putaran cepat ini akan menghilangkan kotoran di sekitar karet pintu sehingga karet pintu selalu bersih dan segar. Agar seisi mesin cuci tetap bersih, terdapat Stay Clean Drawer yang memastikan deterjen terkirim ke dalam tabung dengan maksimal. Sehingga pencucian pakaian benar-benar optimal dan tidak ada deterjen yang terbuang percuma di drawer.

Samsung juga memperkenalkan pengering Samsung Dryer terbaru untuk memudahkan pengguna dalam segala cuaca dan jenis hunian. Pada musim penghujan misalnya, seringkali saat pakaian baru dijemur cuaca berubah mendung atau malah hujan, sehingga cucian tidak kering sempurna dan apek saat dipakai. Di sisi lain, menjemur pakaian dengan bahan halus atau khusus di matahari yang terik dapat memudarkan warna pakaian, sehingga waktu pakainya tidak lama. Hunian pun tidak selalu dilengkapi tempat yang memadai untuk menjemur pakaian, misalnya di apartemen.

Dalam kondisi-kondisi itulah dryer menjadi pilihan perangkat yang ideal untuk melengkapi mesin cuci. Samsung Dryer dilengkapi Heatpump Dryer yang mengeringkan pakaian hingga 100% kering dengan temperatur rendah (di bawah 60 derajat Celsius) sehingga mengurangi risiko merusak dan menyusutkan pakaian. Dengan pemakaian daya 800W juga tidak membebani pemakaian listrik rumah tangga.

Samsung Dryer juga didukung teknologi AI untuk mempelajari kebiasaan pengguna dalam mengeringkan pakaian lalu memberikan rekomendasi seperti halnya pada mesin cuci. Ditambah Auto Cycle Link yang otomatis mensinkronkan mesin cuci dan dryer sehingga pengguna tidak perlu melakukan 2x setting. Cukup ambil cucian dari mesin cuci, masukkan ke dryer, kemudian dryer akan langsung bekerja secara otomatis.

Agar hunian tetap nyaman, terdapat Reversible Door di pintu dryer sehingga bisa dibuka ke arah kiri ataupun kanan perangkat. Dengan begitu, pengguna tak akan kesulitan menempatkan dryer ini di bagian mana pun di rumah, sekalipun di area yang sempit, dapat diletakkan bersebelahan maupun ditumpuk dengan Samsung Smart EcoBubble Washer.

“Multitasking telah menjadi hal yang umum kita lakukan di masa new normal. Samsung Smart EcoBubble Washer mengurangi tumpukan aktivitas yang perlu kita fokuskan, baik lewat rekomendasi pencuciannya maupun lewat kemudahan penggunaannya sehingga anggota keluarga dapat bergantian menyelesaikan cucian rutin. Ditambah pengeringan lewat Samsung Dryer, pakaian bersih dan kering sempurna, nyaman digunakan dan juga tahan lama, siap mendampingi keseharian kita,” tutup Hendry.

Samsung Smart EcoBubble Washer tersedia dalam kapasitas 7kg, 8kg, 9kg, 9.5kg, 11kg dalam harga Rp 6.499.000, hingga Rp 13.999.000, dan akan segera ditambah dengan kapasitas yang lebih besar hingga 21kg. Samsung Dryer telah tersedia dalam kapasitas 8kg pada harga Rp 9.999.000.

