Bantu Wujukan SDGs, Ini Ide Inovatif Lima Tim Pemenang I4A Inkubator Indonesia

Rabu, 28 April 2021 | 12:22 WIB

Oleh : Happy Amanda Amalia / PYA

Jakarta, Beritasatu.com – Tahun ini, lima tim pemenang "Kompetisi Ideas for Action (I4A) Incubator Indonesia" berhasil memikat dewan juri dengan ide-ide inovatif yang melibatkan teknologi, termasuk VOLUNTREEP, sebuah aplikasi yang mengintegrasikan pariwisata dan sukarelawan; CARI! Cerdas Antisipasi Risiko Bencana, alat yang menyediakan informasi serta analitik tentang bencana kepada publik; MAGOODS, situs laman yang menghubungkan pemasok sampah organik dengan peternak belatung (maggot); BIAMON, sistem pemantauan hama berbasis teknologi bio-akustik dan StarGro, sebuah startup yang berfokus pada agribisnis yang menghubungkan petani, peternak, dan pasar lokal.

Lima tim tersebut berisikan para mahasiswa, profesional dan pengusaha muda yang telah dipilih sebagai pemenang I4A Incubator, yakni sebuah program kolaborasi antara Tanoto Foundation dan Wharton School yang mengajak pelajar, profesional muda dan wirausahawan Indonesia untuk mengembangkan, dan berbagi ide tentang solusi pembiayaan guna mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Sebagai pemenang dari kompetisi I4A Inkubator, lima tim tersebut mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan dan mempertajam proposal bisnis mereka dengan bantuan dari tim Wharton School secara daring pada 23 April 2021. Kelas mentoring ini diharapkan dapat membantu para pemenang dalam meningkatkan kemampuan bisnis mereka dan juga memberikan dampak yang lebih besar kepada masyarakat.

CEO Global Tanoto Foundation, Dr. J Satrijo Tanudjojo mengatakan, "Kompetisi Ideas for Action Incubator" bertujuan membina jaringan pemimpin muda yang berdaya di Indonesia, yang kelak dapat melayani masyarakat nasional dan global untuk mewujudkan SDGs. Program ini juga selaras dengan semangat wirausaha pendiri Tanoto Foundation, Sukanto Tanoto dan Tinah Bingei Tanoto, juga merupakan salah satu dari sembilan karakteristik yang diajarkan dalam program pengembangan kepemimpinan TELADAN.

“Ide-ide tersebut tidak hanya menunjukkan seberapa dalam para pemimpin dan wirausahawan muda ini peduli kepada masyarakat, namun juga bagaimana mereka menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan (sustainability) dalam ide-ide dan implementasinya,” ujar Dr. Satrijo, seraya mengungkapkan rasa kagumnya, dalam siaran pers, Rabu (28/4).

Sementara itu dalam kata sambutan, Managing Director Bank Dunia Mari Elka Pangestu mengatakan: “Di Indonesia, kerja sama yang berkelanjutan antara Tanoto Foundation dan Wharton School menyoroti pentingnya kepemimpinan lokal dan kemitraan yang inovatif termasuk dengan sektor swasta dan pemangku kepentingan non-tradisional untuk mencapai tujuan SDG.”

Sedangkan Dekan Wharton School, Erika H. James mengungkapkan, pertemuan ini menunjukkan bahwa adanya kerja sama antara para pemuda Indonesia dan siswa-siswi Wharton dapat menciptakan solusi berkelanjutan menjawab berbagai isu tantangan sosial dan lingkungan di dunia.

“Para pemuda adalah masa depan kita, dan I4A menunjukkan anak muda dari seluruh dunia tidak hanya memiliki angan-angan akan apa yang dapat mereka lakukan, tetapi juga mempunyai kemauan, wawasan, dan kemampuan untuk mewujudkan impian itu,” tutur dia.

Direktur Tanoto Asean Initiative di Wharton School, Janice R Bellace menambahkan, kolaborasi tersebut adalah contoh bagaimana institusi di dunia dapat bekerja sama untuk mendidik dan membantu para pemimpin muda dalam mengembangkan ide-ide inovatif untuk mencapai SDGs secara lokal.

Di samping itu, Djordjija Petkoski, Senior Fellow, The Carol and Lawrence Zicklin Center for Business Ethics Research; Dosen The Wharton School of the University of Pennsylvania; dan Co-Chair Ideas for Action berharap, baik "Kompetisi Ideas for Action Incubator Indonesia" dan kompetisi global Ideas for Action akan meningkatkan ekosistem pendukung untuk pembangunan yang berkelanjutan, dan inklusif dengan memberikan akses ke pengetahuan, peluang berjejaring, dan bimbingan bagi pemuda.

Sumber: BeritaSatu.com