Samsung Luncurkan TV Premium Neo QLED 8K

Kamis, 6 Mei 2021 | 13:14 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com – Samsung Electronics Indonesia hari ini, Kamis (6/5/2021) secara resmi meluncurkan Neo QLED 8K TV. Televisi terbaru Samsung ini menghadirkan pengalaman menonton yang tak tertandingi dan kualitas sound yang imersif dipadu desain mutakhir untuk konsumen Indonesia.

Samsung juga memperkuat jajaran Lifestyle TV agar semakin mendukung bermacam gaya hidup dan passion, mulai dari The Sero pendukung mobile entertainment, The Frame, The Serif, dan yang terbaru The Premiere, serta proyektor laser 4K yang menghadirkan pengalaman sinematik di rumah.

Samsung Electronics juga mengambil langkah untuk berkontribusi dalam upaya pengurangan emisi gas rumah kaca di Indonesia dengan menerapkan eco-packaging untuk semua Lifestyle TV dan sebagian besar produk Neo QLED TV pada tahun 2021, serta menghadirkan remote control yang bertenaga solar cell. Eco-packaging dapat berkontribusi mengurangi 10.000 ton emisi gas rumah kaca setiap tahun dan penggunaan Solar Cell remote control setara dengan pengurangan emisi gas rumah kaca sebanyak 14.000 ton selama tujuh tahun penggunaan TV.

“Dengan pergeseran gaya hidup di mana rumah berperan menjadi kantor, sekolah, pusat kebugaran, dan banyak lagi, konsumen menginginkan pengalaman yang lebih maksimal dengan TV mereka. Samsung sebagai pemimpin pasar televisi mendefinisikan kembali peran TV untuk memenuhi kebutuhan, kebiasaan, dan minat konsumen, kapanpun dan di mana pun. Screens for All, Screens for Everyone – kami hadirkan rangkaian televisi terlengkap untuk pengalaman terbaik bagi semua, apapun aktivitas, aspirasi, dan passion mereka, sambil selangkah lebih maju dalam menciptakan masa depan yang berkelanjutan,” jelas Yoonsoo Kim, President Samsung Electronics Indonesia dalam webinar, Kamis (6/5/2021).

Samsung Neo QLED 8K TV hadir dengan lompatan teknologi yang menghadirkan pengalaman menonton tidak tertandingi melalui peningkatan yang signifikan pada kualitas gambar, desain, dan suara. Quantum Matrix Technology Pro mengoptimalkan performa Quantum Mini LED dengan ukuran LED yang 40 kali lebih kecil dari LED konvensional, untuk menghadirkan level kontras yang tinggi dan warna hitam yang lebih pekat sehingga tayangan TV menjadi lebih tajam dan hidup.

Televisi ini ditenagai Neo Quantum Processor 8K yang menggunakan teknologi deep-learning dan AI Upscaling untuk meningkatkan kualitas konten apapun sehingga dapat disaksikan layaknya konten berkualitas 8K native.

Melengkapi visual memukau ini adalah surround sound yang sangat dinamis berkat Object Tracking Sound Pro (OTS Pro) yang menyajikan suara yang bergerak mengikuti gerakan objek di setiap adegan. Fitur Spacefit Sound pun menghadirkan akustik terbaik berkat kemampuannya menganalisa bentuk dan material ruangan dan menyesuaikan audio secara otomatis. Infinity One Design membuat Neo QLED 8K semakin tipis dengan bingkai 0,8 mm saja, sehingga ia tampak stylish dan meningkatkan estetika ruangan yang ditempatinya.

"Dengan ketajaman visual, ketepatan warna dan akustik audio yang harmonis, Neo QLED 8K mampu menyampaikan pesan dari karya sepenuhnya, membuat penonton tenggelam dalam dunia baru," jelas Angga Dwimas Sasongko, produser dan sutradara film.

“Samsung Neo QLED 8K sangat mendukung berbagai kegiatan saya, mulai dari bersantai nonton film, memeriksa dokumen kerja, sampai berolahraga dengan Samsung Health. Teknologi canggih Neo QLED 8K membantu saya keep up dengan aktivitas sehari-hari, dari tempat yang paling nyaman yaitu rumah sendiri," kata Dian Sastrowardoyo, pekerja seni.

Pre-order Samsung Neo QLED TV dibuka pada tanggal 6-31 Mei 2021 melalui toko online Samsung.com. Pre-order dibuka untuk Neo QLED 8K TV ukuran 65 dan 75 inci pada harga Rp 51.999.000 – Rp 71.999.000 dan juga tersedia pada Neo QLED 4K TV ukuran 65 dan 75 inci pada harga Rp 32.999.000 hingga Rp 61.999.000. Selama periode pre-order, Samsung memberikan hadiah langsung senilai hingga Rp18 juta berupa paket Galaxy Ecosystem untuk Neo QLED 8K TV atau Galaxy S21 untuk Neo QLED 4K TV.

Samsung Neo QLED 8K TV juga akan tersedia dengan ukuran 85 inci di bulan Juli 2021 mendatang.

