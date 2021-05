Link Net Boyong Penghargaan Indonesia HR Awards 2021

Selasa, 18 Mei 2021 | 13:36 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

PT Link Net Tbk menerima penghargaan The Best HR Management for The Outstanding Excellent Strategies, Values, and Digital Programs to Develop Competent HR untuk kategori telekomunikasi. Penghargaan diterima langsung oleh Chief Human Capital Officer PT Link Net Tbk, Yosafat Hutagalung. (Foto: Dok. Link Net)

Jakarta, Beritasatu.com - PT Link Net Tbk menerima penghargaan The Best HR Management for The Outstanding Excellent Strategies, Values, and Digital Programs to Develop Competent HR untuk kategori telekomunikasi.

Indonesia Human Resources (HR) Awards 2021 merupakan ajang penghargaan tertinggi kepada HR perusahaan yang diselenggarakan oleh Wartaekonomi. Apresiasi diberikan kepada HR dari perusahaan yang telah memberikan dampak signifikan terhadap pembangunan SDM (Sumber Daya Manusia) berkualitas dan kinerja bisnis perusahaan.

"Nilai dan budaya perusahaan: I am First Squad merupakan pondasi yang memberikan peluang kepada seluruh talent dan leader Link Net, untuk berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi perusahaan," kata Chief Human Capital Officer PT Link Net Tbk, Yosafat Hutagalung, dalam keterangan resmi yang diterima Beritasatu.com, Selasa (18/5/2021).

BACA JUGA Percepat Transformasi Digital, Link Net Bermitra dengan Google Cloud

Yosafat mengemukakan, revolusi industri 4.0 dan future of work semakin dipercepat oleh adanya pandemi Covid-19 dan mendorong setiap perusahaan untuk mempercepat digitalisasi dalam prosesnya. Kondisi ini pun membuat pengelolaan people atau human sebagai aset perusahaan yang paling berharga harus berubah.

First Squad atau sebutan untuk seluruh karyawan PT Link Net Tbk mengalami dampak ini, dengan proaktif Link Net telah menyiapkan strategi digitalisasi dan pengembangan yang diimplementasikan melalui kebijakan dan program seperti kebijakan pengembangan kompetensi First Squad, kebijakan work from anywhere, First Squad Connect, aplikasi digital space yang mempersatukan seluruh First Squad, PeX (purposeful experience) atau learning on-the-go melalui aplikasi, dan First Squad Impact, aplikasi digital untuk pengelolaan kinerja karyawan.

"Strategi dilakukan dengan eksekusi yang terukur dan konsisten agar dampak pengembangan kompetensi bisa dirasakan langsung oleh First Squad, dapat mempererat kolaborasi serta meningkatkan kinerja dan dampak jangka panjang terhadap keberlangsungan usaha," tandas Yosafat.

BACA JUGA Link Net Raih Predikat Kantor dengan Budaya Kerja Terbaik

Menurut Yosafat, secara khusus Link Net mendedikasikan penghargaan kepada seluruh First Squad sebagai apresiasi atas komitmennya untuk terus mencerminkan nilai dan budaya perusahaan dalam bekerja dan memberikan layanan bagi pelanggan, serta upaya terhadap peningkatan profesionalisme dan kompetensi personal.

"Kami berharap apresiasi ini akan menjadi semangat baru bagi First Squad dalam meningkatkan ketahanan dan kemampuan menghadapi berbagai tantangan. Ke depannya, Link Net akan tetap melanjutkan program pengembangan baik reskilling maupun upskilling karena kami percaya kualitas SDM akan menentukan kesejahteraan karyawan, mendorong pertumbuhan perusahaan, dan secara tidak langsung mendukung pemulihan ekonomi Indonesia di era disrupsi teknologi dan pandemi ini," pungkas Yosafat.

Sumber: BeritaSatu.com