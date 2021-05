Resmi Digelar, Kecepatan Jaringan 5G Bisa 100 Kali Lipat dari 4G

Kamis, 27 Mei 2021 | 17:56 WIB

Oleh : Herman / EHD

Jakarta, Beritasatu.com – Telkomsel resmi menggelar layanan 5G secara komersial di Indonesia. Di tahap awal, jaringan 5G sudah digelar di 26 klaster yang ada di sembilan kota, terutama di area residensial. Khusus di Jabotabek, jaringan 5G hadir di area residensial di Kelapa Gading, Pondok Indah, Pantai Indah Kapuk, Bumi Serpong Damai, Widya Chandra, dan Alam Sutera.

Direktur Network Telkomsel Nugroho mengungkapkan, dibandingkan 4G, layanan 5G yang telah dihadirkan Telkomsel punya banyak kelebihan dan membuka pengalaman baru bagi pengguna. Salah satunya kecepatan akses yang jauh lebih baik.

“Sebagai next generation dari 4G, 5G ini bisa mendukung kecepatan data sampai dengan 100 kali lipat dibandingkan 4G. Bahkan bisa sampai 20 Gbps (gigabit per second). Sementara itu dari sisi latency, 5G menawarkan ultra low latency,” kata Nugroho dalam peluncuran layanan 5G yang digelar Telkomsel, Kamis (27/5/2021).

Di Indonesia, Telkomsel menjadi operator pertama yang menggelar jaringan 5G. Nugroho mengungkapkan, di fase awal ini, Telkomsel belum menggelar jaringan 5G yang ideal. Pasalnya ada banyak faktor yang masih membuat gerak Telkomsel menjadi terbatas.

“Pertama masalah spektrum, kemudian masalah device juga sangat terbatas, dan juga masalah time to market. Kenapa kita baru mengimplementasikan non-standalone 5G implementation ? Karena kita butuh untuk segera mewujudkan 5G yang pertama dengan cepat. Nantinya, kita berkomitmen untuk terus berevolusi menuju jaringan yang standalone, sehingga mimpi-mimpi yang ditawarkan oleh 5G ini bisa segera terwujud dan dinikmati masyarakat Indonesia,” kata Nugroho.

