Platform Digital, Medan Perang Brand di Era Disrupsi

Jakarta, Beritasatu.com - Era digital telah mendisrupsi bagaimana membangun brand equity. Brand awareness sebagai salah satu elemen penting dari sebuah brand dapat dilakukan dengan proses yang lebih cepat melalui platform digital.

Kondisi tersebut membuat sebuah brand yang sudah cukup dikenal selama puluhan tahun di ranah offline, barangkali menjadi merek yang tidak dikenal di ranah online, atau setidaknya kalah bersaing dengan brand-brand baru namun lebih dulu eksis di ranah digital.

CEO Tras N Co Indonesia, Tri Raharjo mengungkapkan, sangat penting bagi sebuah brand untuk hadir secara online dengan memanfaatkan berbagai platform digital yang tersedia, mulai dari website, marketplace, bahkan media sosial untuk mempertahankan merek yang sudah atau agar dikenal oleh masyarakat.

"Hadirnya platform e-commerce atau marketplace menjadi channel yang tidak boleh dilewatkan. Berbagai fitur yang disajikan, seperti pencarian, pemberian rating dan review, mempunyai dampak dan nilai yang sangat penting bagi sebuah brand," kata Tri kepada Beritasatu.com, di Jakarta, Jumat (28/5/2021).

Tri menjelaskan, branding di era digital sudah tidak terelakkan lagi, terlebih di masa pandemi covid-19, karena semua orang cenderung mengakses internet dan berbelanja melalui marketplace. "Kondisi tersebut, yang kini mendasari konsumen dalam memberikan penilaian dan menjadikan sebagai pilihan utama untuk digunakan," jelasnya.

Menurut Tri, aktivitas branding sangat penting untuk meningkatkan nilai dari sebuah merek. Sementara branding di era digital kini telah mengalami disrupsi, karena pengguna internet di Indonesia sudah menyentuh 70% lebih dari penduduk Indonesia.

"Mengutip data What Happens In An Internet 60 Seconds, dalam waktu 60 detik saat ini terjadi 4,1 juta pencarian, 4,7 juta orang melihat video, 1,4 juta melihat Facebook, 695.000 melihat instagram, US$1,6 juta transaksi belanja online, dan masih banyak aktivitas di internet lainnya. Ini sangat menarik," bebernya.

Tri mengatakan, saat ini perilaku konsumen ketika mencari produk atau brand adalah melakukan penelusuran di mesin pencari atau melalui marketplace untuk mencari referensi produk yang diinginkan. Penelusuran juga dilakukan ketika ingin bertransaksi secara offline. "Sehingga, ketika mereka datang ke toko, telah mendapatkan informasi dan langsung menuju produk atau brand yang dipilih," imbuhnya.

Untuk melihat brand-brand pilihan konsumen, tambah Tri, Infobrand bekerjasama dengan Tras N Co Indonesia, menginisiasi survei Brand Choice Index, sebagai riset keterpilihan sebuah brand atas produk yang ditawarkan kepada konsumen, berdasarkan survei digital melalui platform marketplace atau e-commerce.

"Hasilnya, terdapat sejumlah brand yang berhasil menjadi juara antara lain Prenagen, Joy Day, Lady Rose, Milna, Natur, Daihatsu, Yuta, Sakatonik ABC, Eagle, Oxone, Mama Bear, dan Motul. Selain itu masih ada lagi ratusan brand lainnya yang namanya menjadi pilihan konsumen berdasarkan Survei Brand Choice Index 2021," pungkas Tri.

