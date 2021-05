Tokopedia Tempati Posisi Puncak Pemain Ritel di Indonesia dan Asia Tenggara

Jumat, 28 Mei 2021 | 13:58 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Euromonitor International dalam laporannya menyebutkan, Tokopedia menduduki posisi puncak pemain ritel terbaik di Indonesia, sekaligus di Asia Tenggara. Tokopedia masuk jajaran Top 100 Peritel di Asia 2021 atau Top 100 Retailers in Asia 2021.

"Tokopedia juga menempati posisi pertama pemain ritel di Indonesia sekaligus di Asia Tenggara," demikian dikutip Beritasatu.com dari laporan Euromonitor International, Jumat (28/5/2021).

Adapun daftar Top 100 Peritel di Asia Pasifik berdasarkan pangsa pasar dan nilai pasar dalam laporan ini, mencatat peringkat satu hingga tiga ditempati oleh Alibaba Group Holding Ltd (US$367,060 juta), JD.com Inc (US$261,231 juta), dan AEON Group (US$79,987 juta).

Tokopedia sebagai perusahaan teknologi buatan Indonesia, masuk sebagai peringkat 26 (US$11,683 juta), mengungguli Apple Inc di peringkat 27 (US$11,278 juta), dan Sea Ltd sebagai induk perusahaan Shopee di peringkat 31 (US$10,367 juta).

Untuk pasar Asia Tenggara, Tokopedia berhasil menembus peringkat pertama, melampaui Seven & I Holdings Co Ltd (US$11,532 juta) dan Sea Ltd (US$8,739 juta), pemilik merek Shopee.

"Platform e-commerce seperti Tokopedia, Shopee dan Lazada memainkan peran besar dalam digitalisasi brand-brand yang tadinya hanya bergerak di ranah offline," demikian keterangan dalam laporan ini.

Secara keseluruhan, nilai ritel Asia Tenggara diperkirakan mampu mencatat pertumbuhan sebesar 6,7% selama lima tahun ke depan (2021-2025).

Sementara untuk di Indonesia, peringkat 1-5 secara berurutan ditempati Tokopedia, Sea Ltd (Shopee), Salim Group, PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk dan Bukalapak.

