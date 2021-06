Gravity Game Link Luncurkan The Lord: Age of Renaissance di Indonesia

Selasa, 1 Juni 2021 | 14:27 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Gravity Game Link menghadirkan The Lord: Age of Renaissance di Indonesia. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - Gravity Game Link, salah satu perusahaan pengembang gim asal Korea Selatan, merilis game mobile terbarunya yang berjudul The Lord: Age of Renaissance.

Game The Lord: Age of Renaissance, memadukan genre role-playing game (RPG) dengan real-time strategy yang berlatar belakang cerita mengenai di era medieval yang terjadi di benua Eropa, seperti peperangan Troy, pertempuran Thermopylae, perang sipil War of The Roses dan masih banyak perisitiwa historis lainnya.

"The Lord: Age of renaissance akan menjadi game pertama bergenre SLG yang diluncurkan oleh Gravity Game Link. Sebagai game simulasi yang unik, kami yakin The Lord: Age of Renaissance akan membawa warna tersendiri untuk komunitas game di Indonesia", ujar President of Gravity Game Link, Harry Choi, dalam keterangan resminya, Selasa (1/6/2021).

BACA JUGA Bos Gravity Game Link: Lost Saga Origin Resmi Dirilis di Indonesia

Harry Choi menjelaskan, setiap pemain gim The Lord: Age of Renaissance, akan berperan menjadi raja yang memerintah dan memimpin sebuah kerajaan, dan ditemani oleh beragam tokoh sejarah yang fenomenal, mulai dari Lancelot Knigts of Round Table, Leonidas of Sparta, hingga Alexander The Great yang akan berperan sebagai hero.

"Setiap hero memiliki karakteristik dan keahlian khususnya masing-masing, seperti misalnya dalam hal menangani urusan diplomatik, mengelola bisnis dan perdagangan, hingga memimpin ribuan pasukan di medan pertempuran," jelasnya.

Menurut Harry Choi, gim The Lord: Age of Renaissance menyajikan visual, ilustrasi dan desain lingkungan yang realistis dan berwarna, menciptakan pengalaman bermain yang imersif. Kontrol permainan sangat mudah, UI (user interface) dan menu permainan dapat dikendalikan hanya dengan satu sentuhan untuk mengaktifkan dan menjelajahi semua fitur yang tersedia.

BACA JUGA Gravity Neocyon Siapkan Perilisan Gim Pertama di Asia Tenggara

The Lord : Age of Renaissance akan membuka fase closed beta-nya yang akan dijadwalkan pada tanggal 4 Juni 2021 pukul 12.00 WIB dan akan ditutup pada tanggal 14 Juni 2021 pukul 10.00 WIB. Pemain dapat memainkan game ini dengan menggunakan akun Google atau Facebook.

Closed Beta adalah masa uji coba (sesuai dengan periode waktu yang ditentukan) sebelum game dirilis. Tujuannya adalah untuk menguji apakah masih ada bug atau error yang terjadi di dalam game, agar pada saat grand launching (open beta) nanti, bug atau error tersebut sudah diperbaiki.

Bagi seluruh pemain yang berpartisipasi selama periode closed beta, akan mendapatkan beragam hadiah item in-game spesial yang akan dibagikan pada saat grand launching (open beta).

BACA JUGA Gravity Game Link Resmi Luncurkan Lost Saga Origin

Selama periode closed beta, pemain juga dapat melakukan pembelian Diamond, dimana setiap pembelian Diamond di fase closed beta akan dilipatgandakan jumlahnya dan dibagikan ke akun pada saat grand launching (Open Beta) dibuka. Seluruh data karakter yang bermain di periode closed beta akan dihapus setelah periode closed beta berakhir.

Sumber: BeritaSatu.com