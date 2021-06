Menkominfo: Pandemi Pacu Humas Pemerintah Beradaptasi

Kamis, 10 Juni 2021 | 20:51 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Pandemi Covid-19 menjadi pemicu motivasi pelaksana kehumasan pemerintah di Indonesia agar menjalankan tugas dengan baik. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate menilai tantangan yang dihadapi humas pemerintah kian berat di tengah digitalisasi yang tengah berlangsung. Oleh karena itu, pelaksana kehumasan perlu beradaptasi dan menerapkan kebiasaaan baru di tengah tantangan yang semakin berat, khususnya di masa depan.

“Dengan kondisi pandemi Covid-19, Indonesia bahkan di seluruh dunia dirangsang untuk melakukan berbagai aktivitas kehidupan non-digital menjadi kehidupan di ruang digital, termasuk humas pemerintahan,” tuturnya dalam acara Jakarta Marketing Week 2021 yang berlangsung virtual dari Jakarta, Kamis (10/06/2021).

Menurut Menteri Johnny, momentum pandemi Covid-19 membawa perubahan yang sangat signifikan kepada tatanan gaya bekerja baru yang dialami oleh para humas pemerintah.

“Saat ini pemerintah dituntut lebih aktif dalam menyampaikan informasi kebijakan secara langsung melalui saluran media komunikasi pada masyarakat kapan saja dan di mana saja. Hal ini diperlukan agar masyarakat dapat merasakan kehadiran pemerintah di tengah masyarakat secara nyata,” jelasnya.

Menkominfo menyatakan pandemi Covid-19 juga turut mendorong seluruh anggota humas pemerintah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk mampu beradaptasi mengubah kebiasaan-kebiasaan baru. “Dari sebelumnya berinteraksi fisik atau tatap muka di dunia nyata, menjadi berpindah ke dunia virtual dengan memanfaatkan kemajuan teknologi telekomunikasi,“ ungkapnya.

Menteri Johnny mengapresiasi penghargaan yang diberikan kepada humas pemerintah sebagai upaya mendukung komunikasi kehumasan yang semakin maju. “Marilah bersama-sama kita dengungkan dan kita kerja bersama menuju Indonesia terkoneksi semakin digital, semakin maju,” ajaknya.

Bronze Winner Humas Entrepeneurship 2021

Dalam acara yang dilaksanakan Markplus Inc didukung Perhumas, Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal Kementerian Kominfo mendapatkan penghargaan Humas Entrepreneur Award 2021 Bronze Winner untuk kategori kementerian/lembaga.

Penghargaan itu diberikan atas kampanye dan branding baru Kementerian Kominfo yakni tagline #SemakinDigital #SemakinMaju. Melalui tagline itu, Kementerian Kominfo mampu berperan sebagai edukator literasi digital untuk terus berupaya mengedukasi masyarakat melalui beragam pelatihan melalui media digital.

Plt. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu mengucapkan terima kasih kepada Markplus atas penghargaan ini. “Tim Biro Humas Kominfo selalu berusaha mendayagunakan seluruh sumber daya, termasuk kekuatan media sosial untuk melakukan sosialisasi program prioritas kementerian melalui tagar Semakin Digital Semakin Maju,” ujarnya.

Selain Kementerian Kominfo, adapula Ditjen Bea Cukai Kementereian Keuangan melalui kampanye #PeranBeaCukaiDalamPemulihanEkonomiNasional, kemudian Badan Pusat Statistik (BPS) dengan #MencatatIndonesia, dan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) lewat #CariRumahTanpaKeluarRumahDenganSiKasep yang mendapat penghargaan serupa atas kemampuan humasnya yang mampu mengkomunikasikan program-programnya dalam berbagai keterbatasan di tengah pandemi Covid-19.

Selain Menteri Johnny, penyelenggaraan ke-9 Jakarta Marketing Week 2021 dengan tajuk “Winning in The Recovery Period” dihadiri Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kominfo, Semuel A. Pangerapan; Direktur Telekomunikasi Ditjen PPI Kominfo, Aju Widyasari, Founder dan Chairman Markplus Inc, Hermawan Kartajaya; Ketua Umum BPP Perhumas Indonesia, Agung Laksamana; Wakil Ketua Umum I BPP Perhumas Indonesia, Heri Rahmadi; serta perwakilan dari kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kabupaten dan kota.

