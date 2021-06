Aplikasi GoKampus Permudah Akses Pendidikan Tinggi di Indonesia

Senin, 14 Juni 2021 | 23:22 WIB

Oleh : Chairul Fikri / CAH

Jakarta, Beritasatu.com - Aplikasi goKampus terus mengalami perkembangan dari pertama kali diluncurkan pada 2018. Kini GoKampus masuk dalam lima besar startup teknologi pendidikan di Asia Tenggara dengan pertumbuhan paling pesat menurut laporan DailySocial 2019.

Nathan Santoso, CEO dan pendiri goKampus menyatakan aplikasi ini dibangun untuk membantu anak-anak Indonesia bisa kuliah di jurusan dan kampus yang diinginkan.

"Sejak berdirinya goKampus, kami sudah memiliki visi besar membuat aplikasi goKampus untuk bisa membantu anak-anak Indonesia pasti bisa kuliah. Kami menyediakan semua akses pilihan kampus dalam dan luar negeri beserta jurusannya dalam satu aplikasi. GoKampus selalu berjuang untuk mempermudah akses pendidikan yang tinggi untuk anak Indonesia melalui kerja sama dengan lebih dari 400 kampus dalam dan luar negeri," ujar Nathan dalam keterangan persnya kepada media Senin (14/6/2021).

Di masa pandemi yang berkepanjangan seperti saat ini, goKampus juga memberikan kemudahan akses untuk anak-anak SMA yang ingin mencari berbagai opsi perguruan tinggi swasta lokal (PTS) maupun universitas di luar negeri melalui program Instant Approval yang telah berjalan selama lebih dari satu tahun. Program ini memungkinkan siswa-siswi SMA yang ingin mendaftar kuliah untuk mendapatkan konfirmasi penerimaan kuliah hanya dalam satu jam saja setelah mendaftar dan mengunggah nilai rapor mereka ke aplikasi

"Program Instant Approval ini sangat memudahkan pelajar SMA yang ingin daftar kuliah. Tidak perlu lagi mengisi berlembar-lembar formulir untuk daftar ke banyak universitas, cukup dengan mengunggah rapor kelas 10-12 SMA ke aplikasi, maka dalam satu jam akan mendapatkan konfirmasi penerimaan kuliah dari kampus-kampus rekanan kami. Fitur baru ini kita kembangkan karena ternyata masih banyak pelajar SMA yang masih belum yakin dengan pilihan jurusan dan universitas yang dituju. Dengan bantuan dari tim goKampus, Drop Your Transcript diharapkan bisa membuat siswa SMA semakin yakin untuk daftar kuliah," jelasnya.

Menjelang pengumuman SBMPTN pada 14 Juni 2021 goKampus meluncurkan logo baru dengan mengusung tema Let’s Go dan Keep Going.

"Dengan logo baru goKampus akan terlihat seperti muka manusia yang sedang mencari sesuatu melalui sebuah teropong, dan tersenyum puas setelah berhasil menemukannya. Ini mencerminkan semangat goKampus untuk menjadi solusi bagi para pelajar di Indonesia untuk dapat menemukan perguruan tinggi yang terbaik untuk mereka masuki setelah lulus SMA, sehingga mereka dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi," ujar Creative Head goKampus, Ezra Adhitya.

Sumber: BeritaSatu.com