Ini Solusi IoT Indosat Ooredoo untuk Pelanggan Korporasi

Kamis, 17 Juni 2021 | 17:34 WIB

Oleh : Emanuel Kure / WBP

Jakarta, Beritasatu.com -Emiten operator telekomunikasi PT Indosat Ooredoo Tbk (ISAT) melalui lini bisnis Indosat Ooredoo Bussiness menyediakan beragam solusi internet of things (IoT) untuk pelanggan segmen korporasi. Tak hanya solusi, Indosat Ooredoo juga menyediakan manage service kepada pelanggan.

VP Head-B2B Solutions Indosat Ooredoo Supriyadi mengatakan, solusi ioT Indosat sudah dimplementasikan ke berbagai industri seperti di transportasi & logistik, perdagangan, manfaktur, pemerintahan sampai perbankan. “Solusi yang kami hadirkan bagi pelaku industri adalah mulai dari fleet management, asset management, smart factory, iDok telemedicine, “ kata Supriyadi dalam acara Connex Webinar Series yang disiarkan secara virtual, Kamis (17/6/2021)

Menurut Supriyadi, inovasi-inovasi ini diharapkan dapat membantu sektor industri dalam menghadapi dampak besar dari pandemi dimana pelanggan membutuhkan teknologi digital yang tepat untuk mendukung produktivitas perusahaan/bisnis. “Tren technologi IoT saat ini sedang meningkat dan kami selalu berusaha menghadirkan solusi inovasi terbaru dan cepat beradaptasi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan,” ujar Supriyadi.

Supriyadi menjelaskan, dalam setiap implementasi solusi IoT, Indosat selalu selalu memposisikan diri sebagai konsultan sehingga, bisa membantu pelanggan menemukan masalah yang harus selesaikan. “Kami bersama pelanggan melihat dan mendesain solusi yang tepat dan memastikan produk yang dibuat itu be to use untuk mereka," kaat dia.

Untuk bisa mengimplementasikan IoT kata dia, dibutuhkan biaya besar ke depannya. Namun IoT itu bukan cost, tetapi investment. "Jadi kita melihat ini bisa jadi entry barrier yang cukup besar buat pelanggan korporat. Untuk itu Indosat hadir dengan bisnis model yang fleksibel. Jadi koroporat akan menilai, mereka mau mengimplementasikan dengan model opex, kita siapkan seperti itu,” jelas Supriyadi.

