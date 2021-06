Sambut Wimbledon, OPPO Gelar Pameran Courting the Colour

Sabtu, 26 Juni 2021 | 14:05 WIB

Salah satu foto turnamen Wimbledon masa lalu yang diberi warna dalam kampanye OPPO, Courting the Colour. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com - OPPO meluncurkan kampanye Courting the Colour dalam rangka memperingati penyelenggaraan kembali turnamen tenis Wimbledon di London yang sempat dibatalkan pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19.

Dalam kampanye ini, OPPO, yang juga menjadi mitra resmi untuk Wimbledon, telah berkolaborasi dengan Getty Images untuk mengubah foto-foto monokrom yang diambil pada ajang turnamen tenis tempo dulu dan mengubahnya menjadi foto berwarna.

Ini dilakukan dengan memanfaatkan teknologi canggih dari OPPO. Dengan keyakinan bahwa teknologi dapat menyampaikan emosi dengan jelas, foto-foto berwarna ini diharapkan dapat menghidupkan kembali momen-momen bersejarah dalam ajang lomba tenis internasional tersebut.

Peluncuran kampanye ini dilakukan secara langsung dalam sebuah workshop di London, Inggris, dan juga secara online. Managing Director OPPO UK Kevin Cho bersama dengan Commercial & Media Director The All England Lawn Tennis Club Mick Desmond, dan panel terkemuka lainnya- termasuk pemain tenis legendaris Greg Rusedski; komentator tenis ternama, Andrew Cotter; dan fashion icon Caroline Issa turut hadir dalam peluncuran kampanye dan pameran ini.

Dalam pameran ini, OPPO menampilkan berbagai koleksi foto yang mencerminkan momen-momen luar biasa dalam sejarah tenis yang melibatkan berbagai ras, jenis kelamin, dan fashion. Selain itu, pameran ini juga mempertunjukkan kecanggihan fitur-fitur OPPO Find X3 Pro yang merupakan produk unggulan OPPO tahun ini.

Dengan memanfaatkan teknologi pencitraan dari OPPO, setiap gambar telah diproses sedemikian rupa oleh Getty Images untuk diberikan warna. Koleksi tujuh foto dalam pameran Courting the Color menampilkan Althea Gibson dan Arthur Ashe, atlet Afrika-Amerika pertama yang memenangkan turnamen Wimbledon.

Foto kedua sosok legendaris tersebut yang kini hadir dengan warna semakin mencerminkan ketangguhan mereka dalam menghadapi ketidakadilan sosial dan rasisme yang terjadi di masa lalu. Sementara itu, ditampilkan pula foto Suzanne Lenglen, Helen Jacobs dan Fred Perry yang merupakan atlet tenis yang selalu tampil penuh gaya.

Tampil dengan warna, foto ketiga sosok tersebut juga mencerminkan perjuangan mereka dalam menjunjung budaya, identitas, dan keyakinan masing-masing. Mulai dari perubahan fashion di dalam maupun luar lapangan tenis, hingga perubahan stereotip atlet wanita, trio telah menjadi sebuah ikon perubahan di masa lalu.

Atlet tenis legendaris Greg Rusedski mengatakan, “Penyelenggaraan kembali turnamen Wimbledon harus dirayakan, dan salah satu cara yang terbaik adalah menjelajahi berbagai momen ikonik yang telah terjadi dalam sejarah tenis. Pameran Courting the Color berhasil memberikan warna pada foto-foto tempo dulu yang berusia lebih dari 80 tahun dan menjadikannya tampak seperti baru diambil kemarin, menghadirkan perspektif baru, dan menghidupkan kembali momen tersebut.”

Gregor Almassy, ​​Overseas CMO OPPO menjelaskan, “Sebagai mitra Wimbledon selama tiga tahun terakhir, OPPO telah lama tergerak oleh semangat olahraga dan menyadari bahwa pandemi telah menghalangi keberlangsungan turnamen dan memengaruhi para atlet dan penggemar."

"Dengan berfokus pada nilai-nilai utama dalam tenis, kami berharap dapat memperdalam hubungan antara para penggemar dan olaharga tenis. Dengan demikian, kami berharap dapat mendorong para penggemar tenis di seluruh dunia untuk tetap bersemangat, yang merupakan salah satu pilar utama olahraga, Wimbledon,” dia menambahkan.

Mick Desmond, Commercial & Media Director The All England Lawn Tennis Club mengatakan, “Tenis telah lama menjadi yang terdepan dalam pemanfaatan teknologi, menggunakan kemajuan mutakhir untuk menciptakan percakapan penting dan menjadikan olahraga semakin seru. Itulah sebabnya Wimbledon sangat bangga bermitra dengan inovator terkemuka OPPO dalam kampanye Courting the Color.”

Foto-foto yang penuh warna semakin melengkapi Find X3 Pro, ponsel canggih OPPO yang baru saja diluncurkan dengan layar yang dapat menampilkan satu miliar warna yang memungkinkan pengguna untuk merasakan dan melihat warna dengan cara yang berbeda.

Dikenal sebagai pencipta teknologi pionir seperti night-mode dan anti-shake software, OPPO kini bertujuan untuk memimpin perkembangan teknologi kamera menuju era baru pernuh warna. Selain menerapkan dasar-dasar dalam aspek Colour, Retain dan Deviation yang dapat meningkatkan akurasi gambar, OPPO juga memiliki ambisi dengan menerapkan Full Path Colour Management System untuk pertama kalinya pada OPPO Find X3 Pro.

Courting the Color adalah bagian dari serangkaian kegiatan kampanye OPPO Play with Heart yang diselenggarakan untuk membawa para penggemar lebih dekat dengan olahraga. Selain itu, seperti yang ditampilkan oleh foto-foto dalam pameran ini, OPPO berharap semua orang dapat tetap semangat saat menghadapi masa-masa sulit seperti dan selalu menjunjung tinggi keberagaman.

Musim ini, OPPO berkomitmen untuk membantu para penggemar melihat tenis dengan cara yang berbeda, mulai dari membangun tempat latihan, hingga mendorong penggemar untuk mengubah perspektif mereka sendiri dan memotret secara kreatif melalui seri #ShotOnOPPO.

Dengan menyediakan para penggemar akses eksklusif behind the scenes, merilis wallpaper dan ikon smartphone Wimbledon edisi khusus, rubrik berita khusus Wimbledon di browser OPPO, dan menginisiasi kampanye Courting the Colour, OPPO berharap dapat memberikan warna pada foto-foto bersejarah untuk pertama kalinya.

