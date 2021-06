Erick Thohir: Platform Tadex Tidak Kalah dengan Google Ads

Selasa, 29 Juni 2021 | 14:39 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Dewan Pers, Task Force Media Sustainability bersama Telkom Group, meluncurkan Tadex (Tanah Air Digital Exchange) dengan mengusung tema "Melaju Bersama Untuk Ekosistem Digital Indonesia", Selasa (29/6/2021).

Menteri BUMN, Erick Thohir, mengatakan, peluncuran Tadex sebagai momen bersejarah bagi ekosistem industri media dan periklanan digital. Terlebih, peluncuran Tadex merupakan hasil kolaborasi perusahaan BUMN, Telkom dan Telkomsel, dengan insan media dan Dewan Pers.

"Kita harapkan kolaborasi ini bisa menjadi sebuah kekuatan penyeimbang, dan tentu harus kita jaga sustainability-nya. Ini merupakan momen bersejarah bagi ekosistem periklanan digital. Platform ini merupakan premium publisher, programmatic pertama karya anak bangsa yang tidak kalah dengan Google Ads, dari Indonesia untuk Indonesia. Selamat atas peluncuran Tadex. Insyaallah dengan ridha Allah SWT ekosistem periklanan Indonesia bangkit,” kata Erick Thohir.

Erick juga memberikan apresiasi atas dedikasi dan ketangguhan industri media dan periklanan dalam masa pandemi yang sangat menantang saat ini. "Kita semua harus optimistis dan yakin, walau ada pelemahan konsumsi, tantangan ekonomi, kebutuhan beriklan tidak akan hilang,” katanya.

Menurut Erick, yang ada tentunya terjadi pergeseran secara platform dengan cara beriklannya, yaitu dengan cara digitalisasi."Karena beriklan tak bukan adalah bagian dari promosi yang harus selalu dijalankan. Ini adalah upaya berkelangsungan dan pertumbuhan usaha yaitu brand awarness atau product awarness, yang bisa terus dijaga persepsinya untuk konsumen,” kata Erick.

“When times are good, you should advertise. When times are bad, you must advertise,” tambahnya.

Erick menjelaskan, sama seperti perusahaan swasta, perusahaan BUMN juga mengalami dampak pandemi, namun tetap berkomitmen dalam mempromosikan produk, kegiatan dan lain-lainnya, tentu dengan beriklan. "Sesuai arahan Presiden Jokowi, kita harus punya komitmen dan mengutamakan kepada media lokal dan agency lokal,” tandas Erick.

Erick menambahkan, pandemi menjadi momentum semua industri untuk berbenah diri, termasuk industri media dan periklanan. "Kuncinya beradaptasi, berinovasi, dan berkolaborasi. Kita harus membangun ekosistem secara bersama-sama,” tegasnya.

Menurut Erick, Kementerian BUMN dan perusahaan BUMN memang harus menjadi penyeimbang dalam ekonomi nasional, dan menjadi lokomotif pembangunan nasional, tetapi juga harus memastikan perusahaan berjalan dengan sehat, sehingga bisa terus menggiatkan program-program yang dekat dengan rakyat, bahkan berkontribusi kepada pemerintah.

"Pemerintah juga perlu pemasukan dari dividen kami, keseimbangan ini yang harus kita jaga, termasuk bagaimana keseimbangan dengan era pasar terbuka saat ini. Kita berkompetisi secara sehat tanpa meninggalkan penugasan dari negara, seperti terus membantu UMKM," imbuhnya.

Erick juga menegaskan, Telkomsel harus bermetamorfosis menjadi perusahaan digital company dan service company, dan harus mendukung backbone digitalisasi, salah satunya dengan investasi secara signifikan di data center.

"Data kita harus terproteksi dan terlindungi. Ini sejalan dengan program yang sudah disampaikan Presiden Jokowi, hilirisasi digital economy harus menjadi keseimbangan. Kita harus menjaga market, UMKM, konten lokal dan semua generasi muda yang harus mendapatkan harapan ke depannya,” tegasnya.

Sumber: BeritaSatu.com