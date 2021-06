Xcashshop Serius Garap Bisnis Top up Games

Selasa, 29 Juni 2021 | 16:56 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Bermain gim di smartphone maupun komputer menjadi kegemaran banyak orang di masa sekarang. Jenuh dengan rutinitas keseharian, terlebih aktivitas banyak dilakukan di rumah, menjadikan gim sebagai sarana hiburan alternatif terutama di kalangan milenial. Popularitas gim semakin moncer seiring banyaknya para gamers bertalenta. Tak hanya gim-gim yang gratis, gim berbayar juga banyak diminati milenial saat ini. Tak ayal, layanan top up games pun dicari para gamers.

BACA JUGA Gravity Game Link Luncurkan The Lord: Age of Renaissance di Indonesia

Salah satu pelaku usaha layanan ini adalah Xcashshop.com, sebagai brand top up games yang belakangan mulai dikenal di kalangan para gamers. Pendiri Xcashshop Muhammad Rifqy Abdillah mengatakan, sejak beberapa tahun terakhir dunia games makin ramai. Hal tersebut berimbas pada makin dibutuhkannya layanan top up. Xcashshop.com bertekad melayani para gamers terutama terkait top up games yang menjadi fokus layanan mereka.

"Pada September 2020, akhirnya saya membuka CV Xcashshop untuk memberikan kemudahan bagi para gamers. Untuk pemasarannya saya fokuskan melalui website xcashshop.com," kata Muhammad Rifqy Abdillah, melalui rilis, Selasa (29/06/2021) .

Rifqy berkomitmen untuk memberikan layanan top up games yang aman, murah, dan terpercaya. Diakui pria kelahiran Surabaya ini, layanannya menjadi yang termurah sehingga dia mampu menjual lebih dari 30.000 orderan tiap bulannya.

"Sebagai bentuk penghargaan bagi pelanggan, dari transaksi hasil penjualan tersebut, saya buatkan eventdan promo lain untuk mereka," ucapnya.

BACA JUGA Cari Jasa Rekber Game Online Terpercaya, Store Ini Dipercaya Banyak Gamers

Ke depan, dirinya optimis perkembangan bisnisnya akan semakin baik, seiring dengan terus menjamurnya para penyuka games di Tanah Air.

"Semoga Xcashshop menjadi layanan top up games terbesar dan termurah di Indonesia," ujar Rifqy.

Sumber: BeritaSatu.com