Layanan Bank Mega Syariah Diperkuat Teknologi Biometrik Asli RI

Jakarta, Beritasatu.com - PT Bank Mega Syariah resmi menjalin kerj asama dengan Asli RI dalam penggunaan layanan Biometric Verification dan Liveness Detection pada aplikasi M-Syariah untuk otomatisasi proses verifikasi calon nasabah serta akuisisi nasabah tanpa hambatan, digital dan tanpa tatap muka.

Operation & Transformation Director Bank Mega Syariah, Slamet Riyadi, mengatakan M-Syariah merupakan aplikasi yang diciptakan dengan segala kemudahan transaksi finansial seperti pembukaan rekening secara online tanpa harus mengunjungi kantor cabang maupun video call.

"Pengguna juga dapat melakukan transfer, pembayaran, pembelian, bahkan melakukan zakat, infaq, sedekah, dan wakaf melalui aplikasi M-Syariah," kata Slamet Riyadi dalam keterangan resminya, Rabu (30/6/2021).

Slamet menjelaskan, implementasi sistem Biometric Verification dari Asli RI akan mempermudah proses verifikasi identitas nasabah baru, sedangkan sistem Liveness Detection akan menggantikan proses video banking pada aplikasi M-Syariah.

"Gak perlu lagi datang ke cabang, gak perlu video call, gak perlu mengisi data pembukaan rekening yang panjang-panjang. Insyaallah kurang dari 5 menit langsung punya rekening tabungan berkah digital iB. No ribet, berkahnya dapet. Sesuai tagline M-Syariah," tandasnya.

COO Asli Ri, Rionald A Soerjanto mengatakan, teknologi Asli dinilai mumpuni untuk mendukung dan menyediakan keamanan serta kemudahan dalam proses bisnis pada Bank Mega Syariah. Pengguna hanya perlu melakukan foto selfie, foto eKTP dan melakukan liveness detection untuk dapat melakukan proses onboarding.

"Selain canggih, algoritma sistem Biometric Verification kami telah mendapat sertifikasi dari The National Institute of Sandar Technology (NIST) yang berasal dari AS karena sangat akurat sehingga dapat memverifikasi wajah orang yang menggunakan masker sekalipun. Kemudian sistem Liveness Detection kami juga dilengkapi dengan fitur tes Liveness aktif dan pasif, dengan demikian kemungkinan adanya pemalsuan identitas akan sangat kecil," kata Rionald.

Rionald menambahkan, di era digital seperti sekarang ini, sangat mustahil jika industri tidak mengimplementasi kedua sistem pengaman tersebut. "Karena dengan demikian, bisa dipastikan manajemen risiko tidak dijalankan dengan baik," tegasnya.

