Matrix NAP Info Jadi Mitra Operator di SCBD Data Center

Rabu, 30 Juni 2021 | 19:46 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Jakarta, Beritasatu.com- Pasar data center di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Itulah yang membuat PT NAP Info Lintas Nusa (Matrix NAP Info) terus berkomitmen dalam memperluas jangkauan bisnisnya di SCBD Data Center yang baru saja aktif beroperasi.

“Keunggulan data center kami tentunya dapat terlihat dari lokasi yang berada di pusat kota, sudah pasti strategis dan prestisi. SCBD Data Center menjamin uptime 99,982% sebagai komitmen kami untuk menunjang aktivitas dan kesibukan bisnis Anda, kata Erick Yudho, Manager SCBD Data Center, dalam siaran pers, Senin (28/6/2021).

Terletak di kawasan premium Sudirman Central Business District, Jakarta, Indonesia, SCBD Data Center yang berkapasitas 600 rack menawarkan carrier-neutral interkoneksi bersertifikasi Rated 3 dengan keamanan langsung dan e-security tingkat tinggi. Dengan demikian, perusahaan dapat mengelola dan mengukur aset data mereka di dekat area bisnis utama di pusat kota.

Seperti yang dilansir dari artikel Corsite bertajuk “7 Tips for Choosing the Right Data Center Company or Colocation Provider”, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan saat akan memilih data center yang cocok untuk bisnis dan kebutuhan.

Mulai dari pemilihan lokasi yang strategis, fasilitas keamanan yang terjamin, listrik yang memadai serta cooling system yang mumpuni hingga pilihan koneksi jaringan yang stabil. Pilihan koneksi jaringan adalah unsur esensial dalam menunjang kelancaran akses data serta operasional perangkat.

Menurut Erick, SCBD Data Center juga sedang memproses sertifikasi ISO 27001, PCIDSS, serta ISO 9001. Nilai tambah lain dari kehadiran SBCD Data Center ini adalah konsep carrier neutral data center yang memungkinkan para operator dari berbagai lini dapat hadir di sini.

Melalui kehadiran jaringan Matrix NAP Info di SBCD Data Center ini, memungkinkan para pelanggan untuk dapat menikmati berbagai layanan yang ditawarkan mulai dari Matrix Line (local loop), Matrix Global IP Transit, dan Matrix Internet sesuai dengan kebutuhan para pelanggan.

Lucky Cahyadi, Dept. Head Enterprise Sales Matrix NAP Info mengatakan Matrix NAP Info merupakan provider submarine cable pertama yang mendarat di SCBD Data Center, menghubungkan langsung Jakarta <> Singapore dengan latensi terendah serta memastikan pertumbuhan skalabilitas di SCBD Data Center.

"Untuk itu, dengan hadirnya jaringan kami di SCBD Data Center ini diharapkan dapat menjadi pelengkap opsi provider yang dapat dimanfaatkan para pelanggan di lokasi tersebut,” ujar Lucky.

Sumber: BeritaSatu.com