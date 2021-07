OPPO Find X3 Pro 5G Jadi Smartphone of The Year di Selular Award 2021

Kamis, 8 Juli 2021 | 20:34 WIB

Oleh : Jaja Suteja / JAS

Jakarta, Beritasatu. com – OPPO Find X3 Pro 5G meraih gelar Smartphone of The Year dari Selular Award 2021 yang diselenggarakan secara virtual melalui kanal Youtube Selular TV.

Selular Award yang pertama kali dilaksanakan pada 2003 lalu, saat itu masih berbentuk majalah, merupakan wujud apresiasi kepada industri ICT khususnya operator telekomunikasi, vendor jaringan, vendor handset, dan perusahaan teknologi atas kontribusi mereka kepada masyarakat dengan produk dan layanan terbaik.

Penilaian The 18th Selular Award 2021 melibatkan panel tim redaksi dan survei online terhadap 878 responden di kota-kota besar yang dilakukan pda 17 Mei – 18 Juni 2021. Di kategori smartphone dalam penghargaan ini, OPPO Find X3 Pro 5G sukses mengungguli Samsung Galaxy S21 Ultra, Xiaomi MI 11 Ultra, iPhone 12 Mini, dan Asus ROG Phone 5.

Chief Creative Officer OPPO Indonesia, Patrick Owen, mengungkapkan, “Kami sangat bangga atas gelar Smartphone of The Year dari acara The 18th Selular Award 2021 ini. Sebuah kehormatan bagi OPPO Find X3 Pro 5G untuk memperoleh pengakuan dari para pakar teknologi dan pecinta smartphone flagship di Tanah Air. Kami yakin penghargaan ini merupakan salah satu validasi bahwa OPPO Find X3 Pro 5G adalah pemain kuat di kelas smartphone flagship Indonesia, melampaui brand-brand smartphone terkemuka lainnya.”

“Sebagai hasil evolusi Find Series selama 10 tahun, OPPO Find X3 Pro 5G memiliki sejumlah fitur andalan yang diperhitungkan antara lain adalah performa optimal dari chipset Qualcomm Snapdragon™ 888 dan SuperVOOC 2.0 Flash Charging. Perpaduan dahsyat ini memberikan kenyamanan dan keamanan bagi penggunanya untuk menjalankan apapun ambisi dan passion-nya, baik di sisi profesional maupun di waktu bersantai,” tambah Patrick Owen.

OPPO Find X3 Pro 5G adalah ponsel pintar pertama yang didukung chipset Snapdragon 888 yang mampu mengoptimalkan jaringan 5G, kecerdasan buatan (AI), fitur gaming, dan teknologi kamera yang akan mengubah perangkat smartphone premium apapun menjadi sebuah kamera profesional yang berkualitas, asisten pribadi yang cerdas, dan perlengkapan gaming yang mutakhir.

Chipset Snapdragon 888 dengan konektivitas 5G yang canggih ini akan mendefinisikan ulang smartphone flagship serta menghadirkan masa depan dalam hal mobilitas, telepon video, permainan cloud berkualitas konsol, dan banyak lagi.

“OPPO Find X3 Pro 5G merupakan terobosan dalam smartphone flagship yang dibuat dengan konsep human centric, artinya semua bagian dari OPPO Find X3 Pro terinspirasi dari pengguna dan dikembangkan dengan teknologi dan inovasi yang membawanya ke level yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dari sisi performa, tampilan dan entertainment, OPPO Find X3 Pro 5G akan memberikan pengalaman baru yang luar biasa,” tutup Patrick Owen.

Sumber: BeritaSatu.com