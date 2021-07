Pendaftaran Program Startup Studio Indonesia Batch 3 Resmi Dibuka

Senin, 19 Juli 2021 | 17:22 WIB

Oleh : Emanuel Kure / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Setelah sukses menjaring 20 startup di gelombang (Batch) 1 dan 15 startup di Batch 2, Startup Studio Indonesia kembali mengundang perusahaan rintisan atau startup tanah air untuk bergabung di Batch 3.

Program yang diinisiasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) itu membidik para pelaku bisnis startup potensial untuk mendapatkan akses ke sumber daya yang berkualitas dan pengembangan bisnis mereka.

BACA JUGA Kemkominfo Targetkan Cetak 150 Startup Digital Hingga 2024

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemkominfo Semuel Abrijani Pangerapan mengatakan, Startup Studio Indonesia bertujuan untuk mendukung ekosistem startup nasional yang lebih berdaya saing tinggi. Memberikan pemerataan akses terhadap pengetahuan, kompetensi dan jejaring kepada early-stage startup di seluruh Indonesia.

“Kami sangat berharap semakin banyak startup di daerah yang ikut berpartisipasi di Batch 3 ini agar semakin banyak pemuda-pemudi daerah yang tampil di level nasional. Adapun pada Startup Studio Indonesia ini, kami mengutamakan untuk menjaring startup yang bergerak di 6 sektor fokus yakni pendidikan, kesehatan, maritim, agrikultur, pariwisata, dan logistik,” kata Semuel melalui siaran pers, Senin (19/7/2021).

BACA JUGA Kemdikbudristek Dorong Pengembangan Startup Kampus Vokasi

Untuk peserta di gelombang ketiga ini, Startup Studio Indonesia menyasar startup yang dalam tahap pendanaan Bootstrap, Angel Round, Pre-Seed, hingga Seed, dan mereka yang tengah mencari pendanaan Seed, Pre-Series A, hingga Series A.

Kategori lainnya adalah startup yang telah memiliki traction minimal 3-6 bulan, sudah melalui ideation stage, dan telah melakukan validasi pengguna (user). Selain startup harus telah berbadan hukum, para founder juga disyaratkan untuk sepenuhnya bekerja (full time) di usaha rintisan tersebut.

"Startup juga harus menunjukkan potensi menuju product market fit, dengan melihat grafik traction active users dan retention rate. Kriteria terakhir adalah startup harus menunjukkan kemampuan scale up dan memiliki path to scalability and profitability,” ujar Semuel.

BACA JUGA Kemkominfo: Pusat Data Nasional Dikhususkan untuk Keperluan SPBE

Untuk Batch 3 ini, periode pendaftaran berlangsung pada 15 Juli-15 Agustus 2021. Penilaian untuk dokumen persyaratan akan dilakukan dengan mengkurasi startup dari seluruh pendaftar menjadi 30 besar startup yang akan mengikuti seleksi oleh Dewan Kurator.

Selanjutnya proses seleksi akan dilakukan oleh dewan kurator pada 2 - 3 September 2021. Di tahapan ini, 30 besar startup akan diberikan kesempatan 15 menit yang terbagi menjadi 3 menit elevator pitch dan 10 menit tanya jawab (QnA) dengan 5 dewan kurator. Pengumuman 15 startup yang terpilih untuk mengikuti tahap selanjutnya akan dilaksanakan pada 8 September 2021.

"Dari program Startup Studio Indonesia ini, Kemkominfo menargetkan dapat mencetak 150 startup digital hingga 2024 yang berhasil mengembangkan skala bisnisnya dari segi jumlah pengguna, jumlah pendapatan, penyerapan tenaga kerja, dan pendanaan dari Venture Capital,” tandas Semuel.

Sumber: Investor Daily