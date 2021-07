Kejahatan Siber terhadap Anak Makin Marak Selama Pandemi

Senin, 19 Juli 2021 | 19:32 WIB

Oleh : Emanuel Kure / FER

Jakarta, Beritasatu.com - ECPAT Indonesia (End Child Prostitution, Child Pornography, & Trafficking of Children for Sexual Purposes), lembaga jaringan global yang bekerja untuk menentang ESA (Eksploitasi Seksual Anak) mencatat, selama masa pandemi Covid-19, terdapat 287 bentuk pengalaman buruk yang dialami anak saat berinternet.

Dari 1203 responden anak yang disurvei, 112 anak mengatakan bahwa mereka mendapat pesan tidak senonoh, 66 menerima gambar/video yang membuat tidak nyaman, 27 menerima gambar/video pornografi, 24 orang diajak melakukan live streaming untuk membicarakan hal tidak senonoh, 23 anak mengatakan hal-hal buruk tentang mereka diunggah tanpa sepengetahuan, dan 16 anak dikirimi tautan dengan konten pornografi.

Program Manager ECPAT Indonesia Andy Ardian mengatakan, transformasi digital terjadi di banyak aspek kehidupan masyarakat, namun tidak luput pula penyalahgunaan teknologi yang dilakukan oleh pelaku kejahatan seksual anak dalam melancarkan aksinya.

“ECPAT Indonesia berkomitmen melakukan perlawanan terhadap situasi eskploitasi seksual anak yang ada di ranah daring. Salah satu respon yang perlu diperkuat adalah kemampuan dan keterampilan anak memahami situasi ini dan melibatkan peran mereka dalam mengedukasi anak-anak lainnya memberi kesadaran kritis terkait keamanan digital dan literasi digital,” kata Andy melalui siaran pers, Senin (19/7/2021).

Menyikapi situasi tersebut, ECPAT Indonesia berkolaborasi dengan Facebook dan didukung pula oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), dan Siberkreasi, menggelar Festival AMAN 2021 yang mengambil tema You(th) Can Create A Better Internet for Children and Young People yang akan berlangsung pada 18 Juli 2021 secara daring.

Acara ini merupakan rangkaian dari peringatan Hari Anak Nasional yang digelar oleh Kemen PPPA, yang tahun ini mengangkat tema "Anak Terlindungi, Indonesia Maju".

"Melalui AMAN program, kami mempersiapkan Aman Warrior, yakni 50 anak dan orang muda sebagai trainer sebaya dalam mengedukasi dan penyadaran literasi digital tentang keselamatan anak di ranah daring. Dengan peran aman warrior ini, edukasi literasi digital di kalangan anak dan masyarakat diharapkan bisa berjalan dengan lebih masif,” ujar Andy.

Manajer Program Kebijakan untuk Facebook di Indonesia Dessy Sukendar menambahkan, kegiatan ini bertujuan untuk mendorong peran anak dan kelompok muda untuk mencegah terjadinya kejahatan di ranah daring, termasuk eksploitasi seksual anak daring, dengan lebih aktif dalam kegiatan literasi digital, kampanye pembuatan konten positif, dan meningkatkan kesadaran berinternet yang aman.

“Menciptakan lingkungan yang aman untuk komunitas agar mereka dapat saling terhubung dan berbagi merupakan inti dari apa yang kami lakukan, termasuk memberikan keamanan kepada anak-anak,” ungkap Dessy.

Dessy juga menuturkan, Di Facebook, pihaknya terus berupaya untuk memerangi kekerasan terhadap anak-anak dengan fokus pada pencegahan penyalahgunaan, deteksi serta pelaporan konten yang melanggar kebijakan. Di saat yang bersamaan berkoordinasi dengan para ahli dan otoritas yang berwenang untuk menjaga keamanan anak-anak.

"Kami di Facebook juga terus memberikan literasi digital kepada masyarakat, termasuk anak-anak dan kelompok muda, bagaimana menjaga keamanan mereka saat berada di atas platform, dan mengambil langkah-langkah yang benar apabila mengalami kejahatan di ranah online,” ujar Dessy

Sumber: Investor Daily