Ini Fitur Baru YouTube untuk Pembuat Konten Dapat Cuan Tambahan

Selasa, 20 Juli 2021 | 23:52 WIB

Oleh : Surya Lesmana / LES

New York, Beritasatu.com - YouTube pada hari Selasa (20/7/2021) meluncurkan cara baru bagi pembuat video atau YouTuber untuk mendapatkan uang dari penggemar mereka melalui fitur yang disebut Super Thanks, setelah layanan streaming Alphabetterlihat menarik lebih banyak pembuat konten.

Fitur ini menjadi jalur keempat bagi YouTuber untuk mendapatkan uang dari pemirsa mereka, hadir ketika platform ini bersaing dengan aplikasi video pendek TikTok dan Instagram Facebook Inc yang berinvestasi besar-besaran kepada para kreator yang merekam video viral.

Penggemar dapat membeli Super Thanks dengan empat harga, mulai dari US$ 2 atau sekitar Rp 29.000 hingga US$ 50 sekitar Rp 727.000, sebagai cara untuk mengungkapkan rasa terima kasih dan mendukung saluran YouTube favorit mereka, kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan.

Setelah melakukan pembelian, di halaman video, komentar yang disorot akan muncul di bagian komentar, memungkinkan pembuat konten untuk menanggapi “hadiah” dari penggemar mereka dengan komentar.

Fitur ini tersedia untuk ribuan pembuat konten di 68 negara, dan akan diperluas ke semua pembuat konten yang memenuhi syarat dalam program mitra YouTube.

Penggemar dapat membayar konten eksklusif melalui langganan channel. Penonton pada video YouTube yang di-streaming langsung juga dapat membayar Super Chat untuk memasang pin pada komentar mereka di bagian atas bagian komentar.

Sumber: channelnewsasia.com