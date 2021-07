New Normal, PINS Indonesia Bantu Wujudkan Digital Workplace Pelaku Usaha

Kamis, 29 Juli 2021 | 18:00 WIB

Oleh : Whisnu Bagus Prasetyo / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - PT PINS Indonesia, entitas entitas Telkom Group sebagai gold partner Cisco dengan spesialisasi service provider, menghadirkan solusi hybrid environment untuk new normal informasi teknologi (IT).

"PINS Indonesia memberikan solusi digital workplace di era pandemi Covid-19 bagi para pelaku bisnis untuk dapat beradaptasi dengan strategi tepat serta efesien," kata CEO PINS Indonesia, Henry Christiadi dalam keterangan tertulisnya Kamis (29/7/2021).

BACA JUGA PINS Jadi Mitra Resmi AirWatch by VMware

Digital workplace memberikan solusi secure remote workforce dan trusted workplace. Secure remote workforce menggunakan kemampuan fundamental sebagai flexible remote access dan secure remote collaboration. Sedangkan trusted workplace fokus pada secure network access dan seamless collaboration. "Hybrid environment memungkinkan seamless collaboration antar-stakeholder di berbagai lokasi atau aktivitas kerja, baik di kantor/kampus hingga rumah sejalan tuntutan di era pandemi," kata Henry.

Dia menjelaskan solusi hybrid environment digital workplace ini dapat diterapkan di berbagai jenis usaha seperti pendidikan, government/cities & communities, smart building, financial, healthcare, manufaktur, hospitality, hingga retail.

BACA JUGA Talenta Digital Jadi Salah Satu Kunci Transformasi Digital

Sebagai wujud dukungan terhadap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), PINS dan Cisco telah berkolaborasi memberikan seminar online via Webex Event bertajuk New Normal IT for Business Resilience beberapa waktu lalu untuk membantu para pelaku usaha tetap bertahan di era pandemi.

Acara online tersebut dihadiri CEO PINS Indonesia, Henry Christiadi dan Country Managing Director Cisco Systems Indonesia, Marina Kacaribu yang memberikan talking point dan menyaksikan promo launching solusi digital untuk operasional bisnis.

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com