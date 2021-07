Indosat Ooredoo Catat Kenaikan Laba Jadi Rp 5,6 Triliun

Kamis, 29 Juli 2021 | 20:05 WIB

Oleh : Nabil Syarifudin Al Faruq / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - PT Indosat Ooredoo Tbk (ISAT) hingga semester I 2021 berhasil meraih laba bersih sebesar Rp 5,6 triliun, atau meningkat signifikan dibandingkan semester pertama tahun 2020 mengalami rugi bersih Rp 341,1 miliar. Sejalan dengan itu pendapatan mencapai Rp 14,98 triliun atau naik 11,4% dari periode yang sama 2020 (year on year/yoy).

President Director and CEO Indosat Ooredoo Ahmad Al-Neama mengatakan perseroan juga membukukan peningkatan pendapatan seluler 11,3% menjadi Rp 12,4 triliun yoy. Bisnis B2B Enterprise juga menunjukkan kinerja positf, termasuk internet of things (IoT), informasi teknologi (IT) services, cloud dan security, sehingga pendapatan segmen ini naik 16,5% menjadi Rp 2,65 triliun yoy. "Perseroan secara konsisten mencatatkan kinerja keuangan kuat melalui fokus strategi transformasi, sehingga pada paruh pertama tahun ini mencapai pertumbuhan top line yang solid, meneruskan tren pertumbuhan pendapatan yang secara konsisten mengungguli industri," kata Ahmad Kamis (29/7/2021).

Indosat pada semester I-2021 juga mencatatkan kenaikan EBITDA 24,8% yoy mencapai Rp 6,78 triliun, atau tertinggi dalam 3 tahun terakhir. Hal ini disebabkan pertumbuhan top line dan efisiensi biaya yang berkontribusi terhadap pertumbuhan 4,8% pada margin EBITDA yoy, mencapai 45,2% di semester I 2021.

Indosat Ooredoo mencatat 60,3 juta pelanggan yang puas dan loyal di semester I 2021, meningkat 5,3% yoy. Pelanggan data 4G tumbuh 29,5% menjadi 40 juta.

Adapun Pendapatan Rata-rata per Pengguna (ARPU) meningkat sebesar 8,2% yoy menjadi Rp 34.000, terutama didorong kenaikan lalu lintas data 40,2% yoy, sehingga membantu pertumbuhan 19% dalam pendapatan data 4G.

Sebagai informasi, pada kuartal II 2021, Indosat Ooredoo mengumumkan peluncuran layanan 5G komersial pertamanya di kota Solo. Layanan 5G merupakan langkah selanjutnya dalam menghadirkan pengalaman digital kelas dunia kepada masyarakat di Indonesia. Peluncuran di Solo menjadikan Indosat Ooredoo sebagai yang terdepan dalam penggelaran 5G di Indonesia.

Menanggapi dampak pandemi Covid-19 yang terus berlanjut terhadap masyarakat Indonesia, perseroan meluncurkan inisiatif baru untuk mendukung pelanggan, karyawan, dan masyarakat. Menyikapi peningkatan permintaan lalu lintas data, Indosat Ooredoo mempercepat perluasan dan penguatan jaringan 4G berkualitas video miliknya.

Indosat Ooredoo juga bermitra dengan pemerintah Indonesia untuk menyediakan kuota data internet gratis bagi pelajar dan menggelar jaringan tambahan di tempat-tempat strategis, seperti rumah sakit.

Sumber: Investor Daily