Jeet Esports Bawa Pulang Gelar Lokapala Minor League 2021

Rabu, 4 Agustus 2021 | 13:05 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Tim Jeet Esports sukses meraih gelar juara Lokapala Minor League 2021 usai mengalahkan ArchAngel di babak grand final. Jeet Esports tampil lebih baik dan memetik kemenangan dengan skor meyakinkan 3-0.

Lokapala Minor League 2021 merupakan seri turnamen game MOBA (multiplayer online battle arena) yang digagas oleh Anantarupa Studio bersama PT Melon Indonesia.

Turnamen yang memperebutkan total hadiah sebesar Rp 50 juta ini terbuka untuk semua tim, baik profesional player maupun gamer komunitas, sebagai ajang kompetitif dan aktualisasi diri bagi komunitas Lokapala.

Lokapala Minor League 2021 diawali dengan fase invited qualifier pada April-Mei hingga babak open qualifier pada Juli 2021. Babak invited qualifier for Top 12 National Lokapala (4 tiket) dan open qualifier for community teams at Lokapala Battle of Friday (2 tiket/Minggu) bersaing untuk lolos ke playoff.

Sebanyak 12 tim berhasil melaju ke Liga Minor Nasional yakni Capital Esports, WLA Ethos, Dragon Fire Team, A7X, NoName, Jeet Esports, Phoenix Team, Archangel, Boom Svaka, Mirable Esports, Fans Fajar Garis Keras, dan Ravalda S2W.

Persaingan semakin tajam dan ketat di babak playoff dimana kedua belas tim dibagi ke dalam 2 grup yang masing-masing berisi 6 tim. Rangkaian pertandingan playoff Lokapala Minor League digelar secara online terkait kondisi pandemi dan disiarkan secara langsung dari studio live streaming Lokapala Moba.

Jeet Esports membuktikan sebagai tim Lokapala terbaik Indonesia saat ini. Pencapaian ini sepadan dengan penampilan impresif mereka di sepanjang turnamen Minor League 2021.

Jeet Esports tampil konsisten dan dominan sehingga keluar sebagai juara Group A tanpa terkalahkan hingga ke babak grand final. Jeet kembali menghadapi tim ArchAngel yang sudah mereka kalahkan di fase semifinal dengan skor 2-1. Kemenangan ini terasa istimewa bagi para pemain dan fan Jeet Esports serta Hans Inovasi Digital yang merupakan sponsor tim.

"Kami turut gembira dengan kemenenangan tim. Kami mengapresiasi keberhasilan Jeet meraih gelar juara Lokapala sebagai hasil kerja keras, latihan dan persiapan untuk mencapai level terbaik," ujar owner Hans Inovasi Digital, Handriyanto dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/8/2021).

Handriyanto menambahkan, sejak tahun 2020, Hans Inovasi Digital mulai aktif berkolaborasi dengan komunitas-komunitas profesional dan esports, hingga akhirnya bersama Michael Julianto membentuk tim esport bernama Jeet Esport. "Kami ingin hadir secara aktif untuk mendukung ekosistem esports tanah air," ujar Handriyanto.

Selain Lokapala, saat ini Jeet Esports memiliki divisi esports Free Fire. Jeet tak menutup kemungkinan untuk membentuk divisi lainnya dan meneruskan torehan prestasi yang diraih di turnamen Lokapala Minor League 2021.

