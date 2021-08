Dengan Aplikasi Skota, Lintasarta Dorong Penerapan Transformasi Digital

Kamis, 5 Agustus 2021 | 08:58 WIB

Oleh : Unggul Wirawan / WIR

Jakarta, Beritasatu.com- Lintasarta sebagai perusahaan Total Solutions Informations and Communication Technology (ICT) di Indonesia, mendorong penerapan transformasi digital di Indonesia dengan aplikasi Skota yang mengintegrasikan data perkotaan.

Lintasarta ikut mendukung upaya pemerintah untuk melakukan akselerasi transformasi digital dengan menyiapkan Roadmap Digital Indonesia 2021-2024 yang mencakup empat sektor strategis, yaitu infrastruktur, pemerintahan, ekonomi, dan masyarakat digital.

“Kolaborasi pemerintah dengan mitra bisnis untuk meningkatkan transformasi digital menjadi hal utama yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut, termasuk juga dukungan dari pihak akademisi,” ucap Marketing & Solution Director Lintasarta Ginandjar, dalam pemaparannya Rabu (4/8/2021) pada acara The 8th International Conference on ICT for Smart Society 2021 yang diselenggarakan 2-4 Agustus 2021 secara virtual.

Ginandjar menuturkan, negara Estonia patut menjadi contoh dalam penerapan digitalisasi di segala bidang. Tak heran, hampir seluruh kegiatan ataupun layanan publik telah dilaksanakan secara digital di negara tersebut.

“Digital society di Estonia bisa dikatakan cukup maju di dunia, karena hampir seluruhnya dilaksanakan menggunakan sistem digital seperti KTP, pajak, pendirian perusahaan, perbankan dan pemungutan suara semuanya telah dilaksanakan secara online,” ujarnya.

Sementara di Indonesia, kata Ginandjar, penggunaan jaringan internet masih lebih banyak dilakukan untuk kegiatan yang berkaitan dengan sosial media. Sementara penggunaan jaringan internet untuk layanan publik, hingga tahun 2020 masih tercatat rendah.

“Di Indonesia memang masih banyak wilayah yang belum ter-cover jaringan internet sepenuhnya. Ini menjadi tantangan bersama agar seluruh masyarakat Indonesia dapat menikmati fasilitas internet termasuk wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar). Saat ini penyediaan akses internet di wilayah tersebut telah menjadi prioritas pemerintah,” paparnya.

Untuk itu, ujar Ginandjar, Lintasarta turut serta dalam berbagai program pemerintah untuk peningkatan transformasi digital di Indonesia, termasuk memperluas cakupan jaringan internet di wilayah 3T. Lintasarta memberikan layanan shared-service infrastructure (VPS), memberikan solusi Big Data dan menerapkan integrasi data di beberapa kota melalui produk smart city Lintasarta yakni Skota serta memberikan solusi digital dalam satu aplikasi. Sebagai perusahaan ICT, Lintasarta berharap dapat membantu percepatan transformasi digital melalui berbagai solusi yang dimiliki.

Skota, merupakan produk Lintasarta yang memberikan solusi digital bagi pemerintahan kota atau daerah dalam mengelola masyarakat agar lebih sejahtera atau dikenal dengan solusi smart city.

Aplikasi Skota menawarkan solusi menyeluruh yang terbagi dalam beberapa tahapan, mulai dari perencanaan, penyediaan infrastruktur, integrasi data, penyediaan aplikasi pendukung, implementasi, hingga sosialisasi pada masyarakat.

“Digital government, digital business, digital society di mana seluruhnya dapat dilakukan dalam satu aplikasi. Hal ini tentu akan meningkatkan pelayanan publik karena mudah digunakan, dapat diakses di mana saja, trackable, meningkatkan pendapatan daerah dengan mendongkrak segmen potensial, dan membangun brand awareness untuk meningkatkan reputasi daerah. Belajar dari Estonia, negara tersebut dapat menghemat pengeluaran dengan penerapan digital di seluruh layanan publik,” paparnya.

