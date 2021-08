Proses Go Online UMKM Perlu Penyesuaian

Kamis, 5 Agustus 2021 | 19:24 WIB

Oleh : Lona Olavia / WBP

Jakarta, Beritasatu.com - Perusahaan penyedia layanan web-hosting, Niagahoster menilai, strategi usaha mikro kecil menengah (UMKM) di masa pandemi Covid-19 adalah diversifikasi produk, pemasaran agresif, hingga memanfaatkan kanal digital untuk go online.

Dalam Niagahoster Business Owner Survey Report 2021, sebesar 93% pemilik bisnis dari lintas industri mengaku perlu untuk beralih ke online. Sementara 34,4% dari jumlah tersebut mengaku go online untuk memperluas jangkauan pasar. “Go online sekarang sudah menjadi keharusan, bukan hanya jadi pilihan. Namun, jika proses on-boarding-nya sulit dan SDM juga belum siap, maka go online akan terhambat," ungkap Head of Brand & Market Development Niagahoster, Ayunda Zikrina, dalam keterangan tertulis, Kamis (5/8/2021).

On-boarding atau proses persiapan go online telah diagendakan pemerintah. Melalui Kementerian Koperasi dan UKM, pemerintah menargetkan melakukan on-boarding go digital kepada 18,3 juta UMKM pada 2021 - 2023.

Namun menurut Ayunda, melihat kondisi UMKM di lapangan saat ini, proses on-boarding go online perlu disesuaikan. Baik dari sisi besaran skala UMKM, pengenalan platform go online yang digunakan, hingga peningkatan kapasitas SDM.

“Setiap skala UMKM butuh pendekatan go online yang berbeda. Tidak mungkin kita meminta para PKL (pedagang kaki lima) untuk langsung terjun ke marketplace. Di sisi lain, UMKM yang sudah mampu go online, perlu upgrade ke proses selanjutnya. Seperti melakukan branding, belajar tentang ads, dan lainnya," ujarnya.

Untuk memudahkan proses on-boarding go online UMKM, diperlukan kerja sama dan kontribusi pemerintah, pelaku UMKM, dan penyedia layanan teknologi. Seperti memudahkan akses pelatihan, menyediakan infrastruktur teknologi, menyalurkan bantuan modal, hingga mempermudah penggunaan platform go online.

Sebagai perusahaan IT yang fokus untuk mengembangkan bisnis dan UMKM, Niagahoster mengambil peran dengan melakukan penyederhanaan proses membuat website untuk bisnis dan UMKM. Melalui layanan Website Instan, baik pemula, pemilik bisnis, dan UMKM, dapat membuat website dengan mudah dan dalam waktu singkat.

Sumber: Investor Daily