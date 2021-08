Kembangkan Automasi Customer Experience, Yellow.ai Raih Pendanaan US$ 78,15 Juta

Senin, 9 Agustus 2021 | 12:11 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Platform automasi Customer Experience (CX) terkemuka di dunia yellow.ai yang telah dipercaya lebih dari 700 perusahaan di seluruh dunia, hari ini, Senin (9/8/2021) mengumumkan telah mendapatkan pendanaan Series C senilai US$ 78,15 juta. Pendanaan tersebut dipimpin oleh WestBridge Capital bersama dengan Sapphire Ventures, and Salesforce Ventures. Lightspeed Venture Partners turut berpartisipasi kembali dalam putaran pendanaan kali ini, yang menambah total investasi sejauh ini menjadi US$ 102,15 juta.

Saat ini yellow.ai memungkinkan perusahaan untuk memanfaatkan mesin dan platform NLP miliknya untuk membangun chatbot dan bot suara ke dalam 100 lebih bahasa di 35 lebih saluran, yang mengotomatiskan fungsi seperti Customer Support, Customer Engagement, Conversational Commerce dan Employee Experience. Platform ini sudah terintegrasi dengan aplikasi perusahaan seperti SalesForce, Shopify, Cisco, Avaya, Sharepoint, dan 100 aplikasi lainnya.

Sejak putaran pendanaan sebelumnya, yellow.ai telah tumbuh 470 persen secara revenue dan telah menjangkau ratusan pelanggan baru. Hal tersebut tak terlepas dari kemampuan perusahaan dalam membawa otomatisasi ke sektor pendukung dengan nilai US$ 1,3 T dan memperluas kemampuannya untuk mengotomatisasi end-to-end di sektor perdagangan, pemasaran, dan SDM.

“Yellow.ai telah keluar dari pasar virtual-assistant yang ramai oleh otomatisasi-pertama dengan model bantuan manusia, untuk memberikan kepuasan pelanggan yang lebih tinggi dan pertumbuhan pendapatan tambahan untuk klien perusahaan. Dengan klien kami yang cepat dan berekspansi di Indonesia maupun seluruh dunia, kami siap untuk menjadi pemimpin global dalam ruang automasi CX dan sangat optimis dalam membangun produk, kemitraan, tim, dan komunitas kami untuk benar-benar mendemokratisasi AI dalam waktu dekat," kata Raghu Ravinutala, CEO dan co-founder yellow.ai melalui keterangan, Senin (9/8/2021).

Melalui pendanaan ini, yellow.ai akan memperkuat kepemimpinan dominannya di 50+ negara termasuk India, Asia Tenggara, Inggris, Timur Tengah, dan Amerika Latin sekaligus membangun kehadiran yang kuat di AS, menambah 70 karyawan ke 500+ headcount globalnya. Dengan masuknya modal baru ini, yellow.ai akan memperkuat investasi menuju ekspansi global, merekrut talenta terbaik di seluruh wilayah, dan menerapkan R&D dalam hyper-automation.

Saat ini, bot bertenaga AI perusahaan telah mengirimkan otomasi CX pada 35+ saluran obrolan dan suara, ke dalam 100+ bahasa yang mampu menangani miliaran+ interaksi setiap kuartal. Asisten virtualnya telah dibuat untuk mempelajari perilaku pelanggan dengan sangat tepat, sehingga satu perusahaan jasa keuangan internasional mampu memanfaatkan asisten virtual yang diberdayakan oleh yellow.ai untuk menghasilkan pendapatan hingga US$ 100 juta hanya dalam tiga tahun.

“Yang paling mengesankan kami adalah kecepatan di mana pelanggan menggunakan yellow.ai untuk otomatisasi dukungan dan dengan cepat ditingkatkan ke perdagangan, SDM, dan kasus penggunaan lainnya. Pola ini merupakan bukti kemampuan platform dalam menciptakan dampak di seluruh lini sehingga menjadi mitra AI yang penting," kata Sumir Chadha, pendiri dan Managing Partner WestBridge Capital, Senin (9/8/2021).

"Kami telah melihat ratusan layanan pelanggan dan experience platform selama bertahun-tahun, tetapi yang menarik perhatian saya tentang yellow.ai adalah teknologi dan pertumbuhan mereka yang mengesankan, mencapai pertumbuhan 4x dari tahun ke tahun meskipun ada pandemi. Sapphire menantikan kemitraan ini, dan mendukung misi yellow.ai untuk merevolusi pengalaman pelanggan dengan layanan yang lebih baik," kata Jai Das, co-founder dan Direktur Utama di Sapphire Ventures.

Peningkatan adopsi AI dan pentingnya asisten virtual yang sudah diakui sebelum pandemi terus meningkat karena perusahaan ditantang untuk menangani permintaan pelanggan yang meningkat di lingkungan digital, secara lebih efektif dengan tim yang ada.

Salah satu perusahaan pengiriman pizza terbesar global, Pizza Delivery telah memindahkan 100 persen layanan pelanggannya ke "Dom", asisten AI omnichannel yang dikembangkan oleh yellow.ai di saluran suara dan teks. Dom mempersonalisasi penawaran dan rekomendasi untuk jutaan pelanggan, sekaligus mengurangi waktu resolusi dukungan pelanggan hingga 70 persen, menghasilkan CSAT dan penghematan biaya yang lebih tinggi bagi perusahaan.

Dalam ukuran pembelajaran dan pelatihan, mesin NLP yellow.ai, berdasarkan model pembelajaran beberapa kali, telah mengungguli vendor terkenal di pasar dengan rata-rata 28 persen-50 persen input data lebih rendah. Mesin NLP berpemilik juga memungkinkan bot untuk dilatih dalam berbagai bahasa tanpa perlu terjemahan apa pun. Inovasi ini telah meningkatkan waktu perusahaan secara signifikan untuk memberikan otomatisasi 60 persen dalam 30 hari pertama go-live.

Sumber: BeritaSatu.com