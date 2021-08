Gandeng AstraPay, Startup Edutech Ini Tawarkan Kursus Gratis

Sabtu, 14 Agustus 2021 | 19:35 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Perusahaan rintisan teknologi pendidikan atau dikenal dengan istilah startup edutech, turut berkontribusi dalam peningkatan pendidikan di Indonesia.

Founder dan CEO PT Ngelesin Global Edutech, Anthonius mengatakan, perusahaan rintisan atau startup saat ini terus tumbuh masif di Indonesia.

"Seiring dengan kondisi pandemi covid-19, akselerasi adopsi digital di masyarakat terus meningkat. Adapun salah satu sektor yang masif dikembangkan adalah bidang teknologi pendidikan atau edutech," kata Anthonius dalam acara diskusi dengan media secara virtual, Sabtu (14/8/2021).

Anthonius menjelaskan, Ngelesin adalah platform edutech les privat dengan kategori terlengkap akademik dan non-akademik serta mengutamakan konsep face to face tutor.

"Kami ingin membagikan suka cita ini dengan teman les dan semua masyarakat Indonesia, melalui kegiatan yang bermanfaat dan berkontribusi positif terutama untuk membantu masyarakat berjuang bersama melawan pandemi covid-19 dengan kegiatan bernama festival Ngelesin berbagi,” jelasnya.

Menurut Anthonius, melalui rangkaian acara festival Ngelesin berbagi, teman les dan masyarakat Indonesia dapat menikmati kursus atau course gratis dengan berbagai topik menarik, seperti mengelola pola hidup sehat dan mengelola keuangan di masa new normal, course tentang teknik dasar search engine optimization (SEO) hingga course membuat konten menarik di media sosial (Medsos).

"Seluruh rangkaian les gratis ini menghadirkan pembicara yang kompeten di bidangnya. Masyarakat yang ingin berpartisipasi bisa mendaftar dan tidak dikenakan biaya apapun di aplikasi Ngelesin," imbuhnya.

Tak hanya itu, tambah Anthonius, Ngelesin juga memberikan les privat Rp 1 yang didukung oleh AstraPay. "Melalui biaya yang sangat murah tersebut, masyarakat dapat mengikuti les matematika, les bahasa, les musik, les gambar, les renang, dengan guru dan pelayanan premium," tambahnya.

Anthonius menuturkan, pihaknya juga bekerjasama dengan Asuransi Astra untuk berbagi asuransi Garda Me dengan total nilai lebih dari Rp 3,5 milliar bagi kalangan guru di Indonesia dan keluarganya yang membutuhkan.

"Kami juga berkomitmen untuk berbagi gadget dan kuota internet bagi anak Indonesia yang membutuhkan," pungkas Anthonius.

Sumber: BeritaSatu.com