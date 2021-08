Ini Tiga Inovasi Keren Samsung Galaxy Z Fold3

Senin, 16 Agustus 2021 | 08:55 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Samsung Galaxy Z Fold3 5G telah resmi diperkenalkan, mengusung berbagai perkembangan teknologi terkini yang membuka babak baru inovasi perangkat foldable (lipat). Tidak hanya memberikan layar lipat dan form factor terbaru yang semakin tangguh, Galaxy Z Fold3 juga menawarkan terobosan penting lainnya yang bahkan baru pertama kali hadir di sejarah perangkat foldable.

Hal tersebut membuat Galaxy Z Fold3 mampu menghadirkan pengalaman multitasking dengan menggunakan perangkat foldabledi tingkat yang lebih tinggi bagi pengguna di setiap produktivitasnya.

“Samsung merancang Galaxy Z Fold3 sebagai powerhouse bagi konsumen yang mengharapkan cara-cara baru dalam menjalani produktivitas dan menikmati hiburan. Hal tersebut diwujudkan melalui fitur-fitur pertama di perangkat foldable yang dihadirkan Galaxy Z Fold3, mulai dari under display camera, sertifikasi IPX8 untuk ketahanan air, hingga S Pen. Galaxy Z Fold3 benar-benar menjadi jawaban akan perangkat foldable yang lebih immersive, lebih tangguh, dan lebih serba guna yang selama ini telah dinanti-nanti oleh konsumen,” ujar Selvia Gofar Head of Product Marketing IT & Mobile Samsung Electronics Indonesia, Senin (16/8/2021).

Display yang keren

Layar yang lebih immersive untuk pengalaman menonton tanpa interupsi di mana Galaxy Z Fold3 hadir dengan layar utama Infinity Flex Display berukuran 7,6 inci.

Kata infinity yang digunakan di sini pun bukan isapan jempol semata. Pasalnya, Samsung benar-benar menghadirkan layar penuh tanpa interupsi notch maupun punch hole. Hal tersebut menjadi mungkin berkat teknologi under display camera dari Samsung yang pertama kali hadir di perangkat lipat.

Samsung telah merancang teknologi under display camera sedemikian rupa dengan mengurangi jumlah piksel yang berada tepat di atas kamera. Selain itu, jarak piksel yang berada di bagian atas kamera pun telah dioptimalkan untuk memungkinkan cahaya melewati celah kamera. Dengan begitu, pengguna tidak hanya bisa mendapatkan area tampilan yang lebih luas untuk menonton, bermain game, hingga melakukan panggilan video, namun juga bisa menggunakan facial recognitiondengan lebih lancar.

Layar immersive dengan under display camera di Galaxy Z Fold3 pun semakin komplet dengan pemanfaatan teknologi layar Eco² terbaru yang membuat tingkat kecerahan layar meningkat 29% dibanding Galaxy Z Fold2, namun dengan konsumsi energi yang lebih rendah.

Pengguna pun bisa menikmati layar yang lebih responsif dan scrolling yang lebih mulus dengan refresh rate hingga 120Hz. Adaptive refresh rate 120Hz pun bisa dinikmati di Cover Screen yang telah dikembangkan.

Tahan air

Untuk pertama kali, sertifikasi IPX8 hadir di smartphone foldable, dan hal tersebut bisa ditemukan di Galaxy Z Fold3. Dengan level ketahanan air yang sama baiknya dengan Galaxy S, Galaxy Z Fold3 akan memberikan rasa aman bagi pengguna akan kondisi smartphone saat tiba-tiba terkena hujan atau ketika harus basah kuyup saat memandikan hewan peliharaan kesayangan. Sertifikasi IPX8 sendiri diberikan melalui uji coba perendaman di air tawar dengan kedalaman sampai 1,5 meter selama hingga 30 menit.

Samsung pun benar-benar teliti untuk menghadirkan manfaat ini secara maksimal bagi pelanggan. Samsung menyadari bahwa perangkat lipat memiliki kompleksitas tersendiri, mulai dari banyaknya bagian yang bergerak hingga celah yang tak terhindari dalam mendukung perangkat agar dapat dilipat.

Samsung menjaga celah antara bodi dan engsel agar dapat sekecil mungkin. Samsung juga memberikan lapisan karet khusus terhadap komponen elektronik supaya terlindungi dari air yang mungkin masuk. Engsel perangkat pun diberi lapisan anti karat untuk melindunginya dari potensi korosi. Sebuah inovasi yang Samsung hadirkan dengan mempersiapkan banyak hal dan membuat sesuatu yang dianggap tidak mungkin menjadi sesuatu yang bisa dirasakan orang banyak.

S Pen

Bermodalkan layar lapang yang immersive dan tidak terinterupsi, Galaxy Z Fold3 dapat diibaratkan sebagai perangkat layaknya tablet yang lebih mobile yang bisa dibawa pengguna ke mana pun dengan nyaman. Namun, tak lengkap rasanya jika kemampuan layaknya tablet tidak didukung dengan kemampuan produktivitas yang lengkap yang sudah sangat dicintai oleh konsumen flagship Samsung yaitu S Pen. Memahami hal tersebut, untuk pertama kalinya di seri Galaxy Z, Samsung menghadirkan fungsi S Pen yang mampu membuat layar besar Z Fold3 lebih powerful.

Ada begitu banyak hal yang bisa digunakan pengguna dengan S Pen di Galaxy Z Fold3 di tengah produktivitasnya maupun ketika menuangkan kreativitas, lebih-lebih dalam mendukung kesukaannya menjalani multitasking. Menulis catatan sambil melakukan panggilan video hingga memeriksa to-do list saat membaca email menjadi semakin mudah. Ditambah dengan kehadiran fitur S Pen to text, pengguna bisa menyempurnakan tulisannya hanya dengan melakukan gerakan-gerakan sederhana saat harus melakukan catatan dalam waktu yang sangat cepat.

S Pen untuk Z Fold3 hadir dalam dua varian, yaitu S Pen Fold Edition dan S Pen Pro, untuk memberikan pilihan lebih bagi pengguna dalam memenuhi kebutuhannya. Samsung memastikan bahwa ini adalah pengalaman S Pen terdepan sampai saat ini, membuat pengalaman menulis, menggambar, mengedit dokumen, maupun berkirim pesan menjadi lebih seamless dan intuitif. Hal tersebut menjadi mungkin karena, kedua versi dari S Pen tersebut telah dibekali dengan Pro tip yang lebih lembut dan force limit technology untuk melindungi layar dari tekanan berlebih serta latensi yang begitu rendah.

Dapatkan Galaxy Z Fold3 beserta pengalaman foldable terbarukan dan segala inovasinya dengan harga Rp24.999.000 (12GB/256GB) dan Rp26.999.000 (12GB/512GB). Galaxy Z Fold3 tersedia dengan pilihan warna Phantom Black, Phantom Green, dan Phantom Silver.

Anda dapat melakukan pre-order di situs Samsung atau Indosat Gallery dan XL Center hingga 29 Agustus 2021. Selama masa pre-order terdapat penawaran khusus hingga Rp 5.239.000. yang terdiri dari proteksi Samsung Care+ selama 1 tahun, e-voucher hingga Rp1.500.000 untuk pembelian aksesori di Samsung e-Store, dan cashback dari bank tertentu hingga Rp1.000.000.

Guna mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Samsung Galaxy Z Fold3 5G, dapat mengunjungi situs Samsung Indonesia.

Sumber: BeritaSatu.com