Samsung Hadirkan Bespoke Refrigerator

Jakarta, Beritasatu.com – Samsung Electronics Indonesia hari ini, Rabu (25/8/2021) resmi memperkenalkan rangkaian Samsung Bespoke Home Appliances bagi konsumen Indonesia. Bespoke Home Appliances dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang menginginkan perangkat home appliances yang estetik dan merefleksikan kepribadian yang bervariasi, mampu mengikuti perkembangan lifestyle dan tahap-tahap kehidupannya, juga menyajikan performa yang dapat diandalkan untuk menjadi solusi kebutuhan mereka.

Perangkat Samsung Bespoke Home Appliances yang pertama dihadirkan di Indonesia adalah Bespoke Refrigerator, yang meliputi kulkas Multidoor, Bottom Mount Freezer dan 1-Door. Produk-produk ini hadir dengan desain stylish berikut pilihan finish dan warna yang variatif untuk memenuhi preferensi dan citarasa pengguna. Kulkas ini dapat di-mix and match sesuai kebutuhan serta hadir dengan performa pendinginan yang optimal untuk menjaga kesegaran bahan makanan lebih lama.

Di samping kulkas, Samsung juga menghadirkan Bespoke Microwave dengan desain yang cocok untuk mendampingi Bespoke Refrigerator, menjadikan dapur pengguna sebuah kesatuan yang estetik.

“Di Samsung, makna home appliances kini telah berubah, tidak hanya untuk kesehatan dan hygiene keluarga, tetapi juga mampu berperan sebagai pendamping di setiap tahap kehidupan dan centerpiece di hunian yang indah. Inovasi Samsung Bespoke membantu Anda menciptakan space yang betul-betul menggambarkan kepribadian dan lifestyle Anda,” tutur Yoonsoo Kim, President Samsung Electronics Indonesia.

“Samsung Bespoke designed by you, sesuai passion dan selera Anda, serta flexible for youkarena dapat diekspansi seiring pertambahan anggota keluarga. Dalam setiap tahapan kehidupan, dan mengisi macam-macam hunian, Samsung Bespoke cocok dengan berbagai gaya hidup modern konsumen Indonesia,” tambah Kim.

Samsung Bespoke Refrigerator hadir dengan desain yang sangat customizable, sehingga bisa menjadi solusi bagi pengguna yang ingin mendesain rumah yang betul-betul merefleksikan persona dan lifestyle mereka. Pilihan finish dan warnanya membuat kulkas ini dapat dipadukan dengan serasi ke dalam desain interior rumah, baik di dapur, open kitchen, bahkan area ruang keluarga atau sudut-sudut hunian yang tak terpikirkan sebelumnya.

Samsung Bespoke Refrigerator juga hadir dengan flat design dan slim depth, yang memungkinkan bagian depannya selaras dengan kabinet dapur ataupun furnitur lain di rumah.

Bagaimana jika desain rumah berganti? Berada di rumah dalam waktu yang lebih lama dalam situasi seperti sekarang bisa membangkitkan ide-ide baru untuk menyegarkan interior rumah. Misalnya dari desain minimalis dan spartan, mungkin ingin beralih ke nuansa woody yang lebih hangat dan homey.

Tidak perlu khawatir, kulkas Bespoke dapat mengikuti perubahan desain rumah. Panel depannya dapat diganti dengan Satin finish atau Glam, dengan pilihan warna Grey, Sky Blue, White, Pink, atau Navy sesuai desain baru rumah Anda.

Tidak hanya desain rumah yang berubah. Anggota keluarga dapat berkembang seiring waktu, yang mendorong keinginan untuk mengatur kembali desain dan isi rumah. Samsung Bespoke Refrigerator hadir dengan konfigurasi yang modular sehingga pengguna fleksibel untuk menyesuaikan perangkat kulkas mereka sejalan kebutuhan fase hidup masing-masing.

Kebutuhan mereka yang tinggal sendiri, tentunya berbeda setelah menikah. Keluarga dengan anak, mungkin membutuhkan tempat penyimpanan makanan ekstra saat ada pertambahan anggota keluarga baru. Samsung Bespoke Refrigerator menawarkan kebebasan untuk menambah unit kulkas, yang dapat disatukan dengan unit Bespoke sebelumnya dengan seamless.

Samsung Bespoke Refrigerator tersedia seharga Rp16.499.000 untuk tipe Bottom Mount Freezer atau 1-Door dan Rp32.999.000 untuk tipe Multidoor. Sementara Samsung Bespoke Microwave dibanderol harga Rp2.199.000. Rangkaian Samsung Bespoke telah tersedia di toko online Samsung.com/id dan juga toko elektronik terkemuka lainnya.

Dalam masa penjualan perdana, pembelian Bespoke Refrigerator tipe apapun pada periode 25 Agustus–7 September 2021 di Samsung.com berkesempatan mendapatkan bonus senilai hingga Rp10.199.000 berupa paket custom panel depan kulkas dan hadiah langsung Nespresso Coffee Machine.

