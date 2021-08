Kelas Online Interaktif Diminati Siswa Selama Pandemi

Rabu, 25 Agustus 2021 | 22:45 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Optimalkan pembelajaran online, Kelas Pintar meluncurkan campaign Siap Pintar dan memperkenalkan versi terbaru dari Guru, layanan kelas online interaktif bersama guru ahli dari Kelas Pintar.

Founder dan CEO Kelas Pintar, Fernando Uffie mengatakan, melalui versi terbaru dari Guru, para siswa bisa langsung bertanya selama sesi kelas berlangsung melalui teks, foto dan telepon, untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih menarik dan menyenangkan.

"Berdasarkan riset yang kami lakukan, live teaching atau kelas online interaktif merupakan salah satu fitur yang paling diminati oleh siswa untuk menunjang pembelajaran yang telah mereka dapat dari sekolah. Ini menjadi salah satu alasan kami untuk meluncurkan versi terbaru dari Guru," jelas Fernando Uffie, saat meluncurkan kampanye Siap Pintar sekaligus memperkenalkan versi terbaru Guru, Rabu (25/8/2021).

Uffie mengatakan, penyempurnaan Guru tidak sekadar menambahkan layanan live teaching, tapi juga updgrade fitur dan user interface dalam upaya menghadirkan pengalaman belajar yang lebih menarik dan menyenangkan.

"Kami ingin para siswa merasakan pengalaman belajar layaknya di sekolah. Karena di versi terbaru Guru, para siswa bisa berinteraksi dengan guru ahli melalui teks, foto ataupun telepon dalam upaya untuk menguatkan pemahaman mereka terhadap materi yang baru mereka pelajari di sekolah," ujar Uffie.

Saat ini, fitur Guru dari Kelas Pintar tersedia untuk siswa dari kelas 4 hingga 12. Untuk siswa kelas 4 sampai 6, ada 2 mata pelajaran yang dapat diikuti yakni Matematika dan Tematik.

Sedangkan untuk kelas 7 sampai 9, ada 5 mata pelajaran yakni Matematika, IPA Terpadu, Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, dan IPS Terpadu.

Sementara, untuk kelas 10 sampai 12 ada 7 mata pelajaran yakni Bahasa Inggris, Bahasa Indonesia, Kimia, Matematika, Fisika, Biologi, dan Matematika IPA.

"Setiap sesi dalam Guru akan berlangsung selama 60 menit dan setiap mata pelajaran akan diajarkan 1 kali dalam 1 minggu. Jadi untuk kelas 4-6 akan ada 2 sesi per minggu, kelas 7-9 akan dapat 5 sesi per minggu dan lelas 10-12 akan memperoleh 7 sesi per minggu," pungkas Uffie.

