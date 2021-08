Pre Order Samsung Galaxy Fold3 dan Flip3 5G Diburu Konsumen

Kamis, 26 Agustus 2021 | 11:19 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Ponsel terbaru Samsung, Galaxy Z Fold 3 dan Flip3 laris diburu konsumen. Menurut catatan Samsung Electronics Indonesia, pre order kedua ponsel lipat terbaru tersebut delapan kali lipat dari total pre-order foldable seriessebelumnya.

BACA JUGA Samsung Galaxy Z Fold 3 Sanggup Hasilkan Foto Maksimal

Samsung sukses meramu inovasi fitur dan desain yang membuat foldable smartphone menjadi tren yang diminati lebih banyak konsumen terutama di Indonesia. Inovasi dan form factor yang dapat dilipat menghadirkan cara-cara baru bagi pengguna dalam menjalani berbagai kegiatannya dengan lebih maksimal.

“Terima kasih kepada konsumen setia kami yang telah melakukan pre-order Galaxy Z Fold3 dan Z Flip3 5G sejak tanggal 11 Agustus lalu hingga membuat pencapaian pre-order kami kali ini hingga 8 kali lipat dibandingkan pre-order foldable terdahulu. Kami senang inovasi kami diminati lebih banyak konsumen. Yang berarti, pengalaman foldable smartphone yang akan menghadirkan cara-cara baru dapat dinikmati dan bermanfaat untuk kehidupan semakin banyak orang, sekaligus menjadi tren baru di industri smartphone,” ujar Selvia Gofar, Head of Product Marketing IT & Mobile, Samsung Electronics Indonesia, Kamis (26/8/2021).

BACA JUGA Ini Berbagai Inovasi Desain Samsung Galaxy Z Fold3 dan Flip3

Form factor serta desain yang unik hingga fitur-fitur inovatif menjadi daya tarik bagi konsumen terhadap perangkat foldable terbaru dari Samsung. Hal ini terlihat pada Samsung Galaxy Z Flip3 5G yang hadir sebagai perangkat ideal bagi konsumen yang mementingkan perpaduan gaya dengan fungsionalitas. Hal tersebut diwujudkan melalui fitur inovatif bernama Flex Mode yang memberikan pengguna pengalaman unik dalam menangkap dan membagikan momen. Galaxy Z Flip3 5G juga hadir dengan tampilan yang lebih stylish dan ukuran yang lebih compact dibanding pendahulunya.

Lewat fitur Flex Mode dan form factor unik yang dimilikinya, Galaxy Z Flip3 5G mampu menjadikan tiap momen dalam membuat konten menjadi penuh gaya dan lebih mengasyikkan.

Berikut empat ide konten yang bisa kamu buat makin menarik dengan menggunakan Galaxy Z Flip3 5G:

Berkreasi lewat konten DIY

Asah kreativitas dan kepekaan terhadap barang-barang di sekitarmu dengan membuat konten do it yourself (DIY) untuk menjadi inspirasi bagi para pengguna internet lainnya. Kamu pun bisa menciptakan konten DIY secara hands-free dengan mudah menggunakan Galaxy Z Flip3 5G berkat adanya fitur Flex Mode yang memungkinkan perangkat dalam posisi free-standing.

Kamu bisa meletakkan smartphone dengan berbagai sudut lipatan di posisi yang kamu inginkan dan langsung mulai merekam, baik itu menggunakan kamera di layar utama maupun kamera di Cover Screen. Tangan kamu pun bisa leluasa membuat berbagai kreasi, mulai dari mengubah toples plastik menjadi pot tanaman hingga membuat mainan dan hiasan dari barang-barang tak terpakai, tanpa harus memegang perangkat untuk merekam.

Buat konten hyperlapse

Dalam menciptakan konten hyperlapse, perangkat yang digunakan harus berada dalam posisi stabil pada waktu yang relatif lama. Mengingat kita tampaknya tak mungkin memegang perangkat terus-terusan selama proses pembuatan tanpa merasa pegal atau membuat perangkat jadi goyang, fitur Flex Mode jadi jawaban akan tantangan tersebut.

Dengan hanya bermodalkan Galaxy Z Flip3 5G dan alas yang rata, kamu cukup meletakkan smartphone pada posisi tegak dan stabil, lalu mengarahkan kamera ke objek yang ingin direkam. Fitur Flex Mode pun akan memudahkan kamu dalam mengatur mode kamera ke hyperlapse di bagian bawah layar sembari melihat tampilan objek yang direkam di bagian atas layar secara seamless untuk proporsi gambar yang lebih baik.

Kamu jadi bisa merekam pertumbuhan tanaman kesayangan kamu hingga proses dari kegiatan kamu dalam mendekorasi kamar dengan nyaman dan mudah, bahkan tanpa alat tambahan seperti tripod.

Bikin konten tutorial

Buat kamu yang senang menonton konten-konten kecantikan bisa memanfaatkan Galaxy Z Flip3 5G untuk membuat video tutorial makeup dengan mudah dan menunjukkan potensi diri kamu dalam merias wajah.

Caranya, kamu cukup meletakkan Galaxy Z Flip3 5G pada posisi 90 derajat di bidang yang rata. Dengan adanya fitur Flex Mode, kamu bisa utak-atik berbagai pengaturan di kamera seperti pencahayaan dan rasio gambar di bagian bawah layar sembari melihat preview perekaman di bagian atas layar dengan mudah dan seamless. Setelahnya, klik tombol rekam dan tunjukkan kreativitas kamu dalam merias wajah dengan berbagai koleksi makeup yang kamu punya.

Live broadcast

Bagi kamu yang ingin mengekspresikan diri sekaligus terhubung langsung dengan dunia maya, kamu bisa melakukan live broadcast di platform media sosial favorit menggunakan Galaxy Z Flip3 5G. Berbekal fitur Flex Mode dan kemampuan perangkat tersebut untuk diletakkan secara tegak di berbagai posisi lipatan, kamu tidak perlu alat tambahan lainnya untuk menjaga posisi smartphone tetap stabil.

Dalam live broadcast tersebut, kamu bisa menceritakan kegiatan-kegiatan unik yang kamu lakukan selama berada di rumah, menunjukkan koleksi dari hal-hal yang kamu suka, menawarkan barang-barang preloved yang kamu punya, atau melakukan truth or dare bersama teman-teman terdekat. Apa pun kegiatan positif yang kamu lakukan, pengalaman live broadcast akan menjadi semakin menyenangkan karena tanganmu bebas melakukan berbagai hal tanpa perlu memegang smartphone untuk merekam.

“Samsung memahami bahwa setiap orang memiliki caranya sendiri dalam berkreasi dan mengekspresikan diri, terlebih di era media sosial seperti saat ini. Maka dari itu, Galaxy Z Flip3 5G telah dirancang untuk memberikan cara-cara baru bagi konsumen dalam membuat konten-konten positif nan inspiratif, salah satunya melalui fitur Flex Mode yang inovatif. Galaxy Z Flip3 5G dapat menjadi daily driver yang dapat diandalkan untuk menghidupkan berbagai momen di keseharian pengguna, termasuk saat mengisi waktu dengan membuat konten yang unik dan menarik,” tutup Selvia.

Samsung Galaxy Z Fold3 5G dibanderol senilai Rp24.999.000 (12GB/256GB) dan Rp26.999.000 (12GB/512GB) dengan tiga pilihan warna, yaitu phantom black, phantom green, dan phantom silver. Sementara Galaxy Z Flip3 5G tersedia dalam pilihan warna cream, green, lavender, dan phantom Blackyang bisa didapatkan seharga Rp14.999.000 (8GB/128GB) dan Rp15.999.000 (8GB/256GB).

BACA JUGA Diperkenalkan, Ini Harga Samsung Galaxy Z Fold3 dan Z Flip3

Saksikan live streaming program-program BeritaSatu TV di sini

Sumber: BeritaSatu.com