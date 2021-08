Imou Bidik Pasar Sistem Keamanan Rumah

Senin, 30 Agustus 2021 | 11:29 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Kamera pengawas baik itu CCTV maupun IP Camera menjadi kebutuhan yang mendesak saat ini.

Banyaknya tamu tidak diundang yang berpotensi merugikan harta benda bahkan nyawa, dapat dicegah dengan kemampuan dan kecanggihan kamera pengawas yang ada di pasaran saat ini.

Regional Head of Imou South Pacific, Siti Li mengatakan, penggunaan kamera pengawas untuk keamanan rumah, saat ini semakin banyak digunakan masyarakat di Indonesia.

"Terutama jika kita membahas kamera outdoor. Sebab ternyata ketahanan kamera terhadap cuaca yang kadang ekstrem saat penting,” kata Siti Li dalam keterangannya kepada Beritasatu.com, Senin (30/8/2021).

Siti menjelaskan, melalui fitur built-in AP yang dimilikinya, IP Camera bisa di akses dari smartphone, tanpa jaringan internet dalam jarak 30 meter, sebagaimana dimiliki Imou Bullet 2.

“Imou Bullet 2 menghadirkan live monitoring 2MP dengan opsi lensa 2.8mm/3.6mm/6mm, mendukung empat mode night vision agar gambar jernih meskipun dalam gelap gulita,” jelas Siti.

Menurut Siti, dengan sertifikasi IP67, kamera dapat digunakan di luar ruangan di bawah kondisi cuaca yang berbeda. IP67 adalah singkatan dari International Protection yaitu kemampuan untuk tahan terhadap debu atau partikel lainnya dan terhadap air. IP67 artinya lebih baik daripada IP66.

“Dengan lampu sorot dan sirene internal keamanan 110dB, Imou Bullet 2 secara aktif menjauhkan tamu tidak diundang dari rumah,” imbuhnya.

Siti menambahkan, perangkat kamera pengawas yang tahan cuaca baik itu debu maupun air ini sangat penting bagi kondisi cuaca di Indonesia.

"Imou Bullet 2 bahkan dilengkapi komunikasi real-time dengan orang-orang di kamera, dan adanya dukungan NVR, Cloud Storage atau Micro SD card hingga 256 GB,” tambahnya.

Lalu apa perbedaan antara Imou Bullet 2 dengan Imou Bullet 2C? Menurut Siti Li, jika Imou Bullet 2 Full Colour, dengan lampu sorot dan sirene internal, serta komunikasi dua arah atau two way talk, sedangkan Imou Bullet 2C masih hitam putih, dengan mik internal atau komunikasi satu arah atau one way talk.

"Intinya, baik Imou Bullet 2 maupun Imou Bullet 2C memiliki keunggulan lebih baik daripada produk sejenis lainnya yang umumnya," pungkasnya.

Sumber: BeritaSatu.com