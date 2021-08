GK-Plug and Play Soroti Urgensi Inovasi untuk Perusahaan

Senin, 30 Agustus 2021 | 12:39 WIB

Oleh : Happy Amanda Amalia / PYA

Managing Partner dari GK - Plug and Play, Wesley Harjono. (Foto: Istimewa)

Jakarta, Beritasatu.com – GK-Plug and Play, platform inovasi global, menyoroti urgensi soal kebutuhan inovasi bagi perusahaan-perusahaan di Indonesia, lebih lagi di era pandemi Covid-19 saat ini. Perusahaan yang lambat dalam berinovasi seiring berjalan waktu cenderung akan tidak berkembang, kurang kompetitif, mudah kalah dalam persaingan pasar, hingga pada titik ekstrim yaitu tidak relevan lagi di market.

Inovasi korporasi (corporate innovation) bukan sekedar jargon, melainkan sebuah langkah strategis sebagai wujud nyata komitmen perusahaan untuk dapat terus relevan di antara para pesaing di industri. Di era digital dan keterbukaan ini, semakin penting bagi korporasi untuk memikirkan ulang tujuan dan strategi inovasi.

Konsep open invitation merupakan salah satu langkah efisiensi bagi korporasi, baik kapital, resources, maupun waktu. Dengan bermitra dengan partner eksternal, sebagai contohnya start-up yang memiliki solusi sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh perusahaan tersebut, sehingga tujuan inovasi dapat tercapai dalam kurun waktu yang lebih efisien sembari tetap mengelola cost secara cermat.

“Inovasi korporasi berdampak pada efisiensi sumber daya, membantu korporasi untuk mendapatkan insight atas best practices dari industry peers mereka, serta mencari solusi yang dibutuhkan dari level lokal hingga internasional. Sinergi kemitraan antara korporasi dengan start-up bisa terjalin dalam beragam bentuk seperti technology pilot, kerja sama bisnis, atau bahkan berinvestasi di start-up yang dapat membawa value terhadap produk korporasi itu secara keseluruhan,” ujar Managing Partner GK-Plug and Play, Wesley Harjono dalam siaran pers, akhir pekan.

Salah satu signature service yang ditawarkan oleh GK-Plug and Play dalam praktek Inovasi Korporasi adalah dengan mempertemukan para korporasi dengan start-up unggulan yang dapat membantu mengakselerasi agenda mereka dengan memberikan solusi, serta screening kelayakan start-up yang berpotensi menjadi partner inovasi dari korporasi tersebut. Selain itu, GK-Plug and Play juga turut membantu korporasi dalam memberikan insight terhadap tren di industri terkait, dan mengidentifikasi potensi inovasi yang relevan yang dapat dilakukan oleh korporasi tersebut.

Ada empat hal penting yang ditekankan Wesley agar inovasi dapat dijalankan dengan sukses, yakni mindset, foundation, commitment, dan partner.

Bagi korporasi yang telah memutuskan untuk menggunakan jasa GK-Plug and Play, mereka dapat memiliki fasilitas untuk memanfaatkan ragam layanan berikut ini:

Private Dealflow Session : di mana GK-Plug & Play mempertemukan partner korporasi dan start-up sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh korporasi. Output dari private dealflow session ini biasanya berupa pilot project untuk teknologi, kerja sama bisnis, juga korporasi melakukan investasi kepada start-up.

: di mana GK-Plug & Play mempertemukan partner korporasi dan start-up sesuai dengan tantangan yang dihadapi oleh korporasi. Output dari private dealflow session ini biasanya berupa pilot project untuk teknologi, kerja sama bisnis, juga korporasi melakukan investasi kepada start-up. Keterlibatan dalam Accelerator Program : Partner korporasi dapat ambil bagian dalam program akselerasi start-up GK-Plug & Play dengan ikut menentukan fokus teknologi dan start-up yang akan disaring, juga dapat berinteraksi secara intensif dengan start-up yang mengikuti program tersebut.

: Partner korporasi dapat ambil bagian dalam program akselerasi start-up GK-Plug & Play dengan ikut menentukan fokus teknologi dan start-up yang akan disaring, juga dapat berinteraksi secara intensif dengan start-up yang mengikuti program tersebut. Workshop & Enablement : GK-Plug & Play menyediakan enablement berbentuk workshop yang variatif, mulai dari workshop yang bersifat masterclass dan juga design thinking.

: GK-Plug & Play menyediakan enablement berbentuk workshop yang variatif, mulai dari workshop yang bersifat masterclass dan juga design thinking. Innovation Advisory : GK-Plug and Play senantiasa melaksanakan fungsi advisory kepada partner korporasi dengan memberikan insight atas tren industri, juga potensi inovasi di masing-masing industri. Plug & Play telah menjadi partner inovasi untuk lebih dari 500 korporasi di 18 industri secara global.

: GK-Plug and Play senantiasa melaksanakan fungsi advisory kepada partner korporasi dengan memberikan insight atas tren industri, juga potensi inovasi di masing-masing industri. Plug & Play telah menjadi partner inovasi untuk lebih dari 500 korporasi di 18 industri secara global. Community & Networking: Partner korporasi mempunyai akses ke seluruh program Plug and Play di Indonesia dan Asia Pasifik, seperti webinar, meetups, executive networking dan acara lainnya.

“Inovasi dimulai dengan adanya kesadaran untuk melakukan berbagai perubahan demi kelangsungan kesejahteraan perusahaan. Di GK-Plug and Play, kami mengedepankan pengalaman 15+ tahun dan jangkauan global di 28 negara. Berdasarkan pengalaman tersebut maka kami memiliki kapabilitas untuk merekomendasikan mitra start-up yang telah mencapai enterprise-grade level. Tidak hanya itu saja, tetapi salah satu value-added service yang GK-Plug and Play tawarkan adalah industry focus insight untuk informasi data tren dan potensi inovasi bagi mitra korporasi,” kata Wesley.

