Genap Satu Dekade, BeritaSatu News Channel Menuju Digital Free to Air

Rabu, 1 September 2021 | 14:36 WIB

Oleh : Aditya L Djono / AB

Jakarta, Beritasatu.com – Saluran televisi berita, BeritaSatu News Channel (BeritaSatu TV), Rabu (1/9/2021) genap berusia 10 tahun. Memasuki usia satu dekade, BeritaSatu News Channel memantapkan langkah memasuki era digital free to air mulai tahun depan.

Hal tersebut ditegaskan Deputy Chief Executive Officer (CEO) BeritaSatu Media Holdings (BSMH) Anthony Wonsono dan News Director BSMH yang juga Pemimpin Redaksi BeritaSatu News Channel, Primus Dorimulu saat perayaan HUT ke-10 di BeritaSatu Plaza, Rabu (1/9/2021).

Dalam perayaan yang digelar secara hybrid, yakni secara offline dan online tersebut, Anthony Wonsono menegaskan setahun ke depan akan fokus pada fase transisi. Ada dua hal yang menjadi sasaran BeritaSatu News Channel.

Pertama, menuju digital free to air news channel. “Kita akan masuk bersaing dengan media televisi nasional. Sepuluh tahun lalu kita belum bisa, waktunya belum tepat. Sekarang ada perubahan peraturan kita manfaatkan momentum ini untuk mengakselerasi. Kita all out menuju digital free to air, menjadi televisi nasional,” ungkapnya.

Kedua, menjadi saluran televisi bisnis untuk masyarakat umum. Hal ini didasarkan pada kenyataan ada 66 juta pelaku usaha ultramikro, mikro, kecil, dan menengah, serta sekitar 6 juta investor ritel di pasar modal. “Dan dalam dua tahun terakhir, selama pandemi, ada penambahan eksponensial investor ritel di pasar modal dan didominasi kalangan milenial,” jelasnya.

“BeritaSatu News Channel harus melayani 66 juta UMKM dan 6 juta investor ritel pasar modal, apa yang menjadi kebutuhan mereka,” tambahnya.

Anthony menjelaskan ke depan, BeritaSatu News Channel akan menjadi media yang mengedukasi para pelaku usaha tersebut, seperti bagaimana cara mengembangkan bisnis. “BeritaSatu News Channel menjadi sumber informasi yang lengkap bagi mereka. Sumber informasi yang merakyat dan yang terverifikasi,” ujarnya.

Menurutnya, saat ini banyak masyarakat yang ingin berbisnis. “Kita akan melayani puluhan juta pelaku usaha yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Kita ingin melayani entrepreneur muda, profesional muda, investor pemula, supaya mereka bisa naik kelas,” tegas Anthony.

Dia menambahkan, berita bisnis yang didorong oleh BeritaSatu News Channel juga menyangkut isu-isu politik dan sosial yang juga membawa dampak pada kehidupan ekonomi. “Berita bisnis juga menyangkut edukasi bagaimana cara marketing, bagaimana melakukan financial planning, atau mengembangkan bisnis online. Ini akan mengubah 90% program tayangan kita setahun ke depan,” ungkapnya.

Sementara itu, Primus Dorimulu juga menegaskan perjalanan satu dekade menjadi momentum bagi BeritaSatu News Channel memasuki era digital free to air. “Kita siap bergerak cepat menuju digital free to air. Karena tren sekarang di mana-mana orang membicarakan transformasi digital,” ujarnya.

Menurutnya, selama ini publik melihat BeritaSatu News Channel sebagai media yang independen. “Ini yang harus kita jaga dan menjadi modal ke depan,” kata Primus

Dia menambahkan BeritaSatu News Channel selama ini juga telah menjalankan secara baik jurnalisme verifikasi. “Ini yang dihadapi masyarakat saat ini, disuguhi berita yang asal cepat ditayangkan. Kita selalu verifikasi, check and recheck, untuk memastikan dari sumber utama. Ini yang membuat berita kita terverfikasi,” jelasnya.

Primus menjelaskan dalam setahun terakhir BeritaSatu News Channel sudah mulai menampakkan wajah televisi ekonomi, karena mayoritas program yang ditayangkan mengusung isu-isu ekonomi. “Isu ekonomi itu menyangkut kegiatan masyarakat sehari-hari,” ujarnya.

Pencapaian penting lainnya selama 10 tahun perjalanan BeritaSatu News Channel, antara lain program "People Inspiration" berupa apresiasi kepada figur-figur yang memberikan kontribusi nyata bagi kehidupan masyarakat. “Mereka yang kita angkat dan beri apresiasi bukan figur-figur hebat dan sudah dikenal, tetapi mereka yang bekerja dalam diam, membantu masyarakat. Karya mereka sangat nyata bagi masyarakat,” ungkap Primus.

Pencapaian lain, lanjutnya, adalah menjadi saluran televisi terdepan yang mengangkat isu-isu environment, social, and governance (ESG). “Semua orang sekarang membicarakan ESG. Di pasar modal diwajibkan. Kita sudah menjalankan program ESG Award,” jelasnya.

