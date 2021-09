Mengenal Apa Itu Zine Serta Contohnya

Selasa, 7 September 2021 | 07:09 WIB

Oleh : Yudo Dahono / YUD

Jakarta, Beritasatu.com - Bagi kebanyakan orang, Zine adalah istilah yang masih asing. Lalu apa sebenarnya Zine itu? Zine menurut definisi dari English Oxford Dictionary, adalah bentuk singkat dari istilah fanzine.

Sementara menurut Wikipedia, definisi Zine adalah kependekan dari magazine atau fanzine yang merujuk kepada publikasi yang dilakukan secara mandiri serta termotivasi oleh keinginan mengekspresikan diri, bukan untuk menghasilkan keuntungan.

Sejak awal kelahirannya, zine.id tidak berbicara mengenai masalah-masalah budaya, musik, atau politik. Melainkan berbicara mengenai tema-tema fiksi ilmiah.

Ini karena pertama kali media ini lahir di antara para penggemar fiksi ilmiah. Ialah orang-orang yang mempunyai kepandaian di atas rata-rata, tetapi mempunyai kemampuan berosialisasi di bawah rata-rata.

Para penggemar fiksi ilmiah menjadikan media ini sebagai pelarian dari realita yang menolak keberadaaan mereka.

Hingga akhirnya, Zine berkembang sangat pesat dan menjadi sumber informasi bagi banyak orang yang ingin mencari bahan bacaan dari luar media mainstream.

Bentuknya juga tidak lagi seperti sejak awal kelahirannya. Melainkan mulai berbentuk seperti majalah mini dengan sentuhan personal (review, opini, puisi, art work, dan curhatan pembuatnya). Ada yang cetak, ada juga yang elektronik.

Perbedaan zine dengan magazine

Zine dan magazine, keduanya hampir sama. Hanya saja, ada sedikit perbedaan dari keduanya yang harus Anda tahu.

Zine:

• Bisa diterbitkan secara periodik, bisa tidak

• Diproduksi sendiri dan biasanya cara penerbitannya menggunakan mesin fotokopi (zaman dulu)

• Tidak memiliki unsur komersial, sehingga tidak dipublikasikan

• Memiliki topik yang bervariasi, walau biasanya satu konten tidak memiliki banyak topik

• Tidak sekeren layout majalah, tetapi bisa dibuat dengan metode Do It Yourself (DIY)

• Memiliki konten yang lebih spesifik, yaitu dalam satu konten umumnya menggunakan 1 topik tertentu

• Bisa dipublikasikan oleh perorangan secara mudah tanpa harus melewati proses yang rumit

• Berukuran kecil, seperti A5

Magazine:

• Diterbitkan secara periodik, bisa setiap minggu atau bulan

• Diproduksi untuk dijual, sehingga perlu perhitungan yang baik

• Memiliki layout yang lebih artistik serta dinamis

• Memiliki konten yang beragam tema dalam setiap publikasinya

• Proses publikasinya lumayan panjang, seperti harus melewati proses pemuatan artikel, editing, percetakan, pendistribusian, pemasaran, dan lainnya

• Berukuran lebih dari A5



Saat ini, baik zine atau magazine sudah bertransformasi menjadi digital, yaitu dengan istilah e-Magazine dan E-Zine. Sudah tidak berbentuk media cetak seperti awal tahun 2000-an. Bahkan, ada juga yang sudah berbentuk aplikasi dan bisa Anda unduh. Biasanya harus menggunakan format file pdf maupun epub terlebih dahulu.

Contoh zine

Ada banyak contoh Zine, baik yang dibuat dengan cara manual maupun digital. Berikut beberapa contohnya:

Modern Zine Layout

Modern, unik, dan sederhana. Template seperti ini cocok untuk Anda yang memang ingin membuat majalah atau gaya hidup yang luar biasa. Dengan 15 layout unik, booklet seperti ini hanya ditawarkan dalam ukuran US Letter.

Modiste Zine Format Template

Template seperti ini Anda butuhkan untuk menghidupkan zine mode, arsitektur, gaya hidup, atau fotografi. Anda bisa menggunakan 14 halaman untuk mengunggah konten ke template berukuran US Letter atau A4.

Urban Explorer Zine Template Pages

Jika Anda lihat maka template-nya terlihat bersih dan modern. Template seperti ini cocok untuk arsitektur, perjalanan, bisnis, atau tujuan lain yang Anda pikirkan. Biasanya hanya menawarkan 15 halaman dalam ukuran US Letter.

Beyond Zine Booklet

Jenis template luar biasa ini bisa digunakan untuk traveller blogger, penggemar fotografi, instagrammer, dan lainnya. Dengan 38 halaman template, Anda bisa memadupadankan sesuka hati untuk membuat Zine menjadi lebih unik. Template berukuran A4 dan US Letter.

Bullet Journal

Anda bisa membuat bullet journal Zine berbahasa Indonesia maupun Inggris. Pada halaman pertama, tentu biasanya diisi dengan gambar karakter. Pada halaman kedua diisi dengan poin-poin penting yang akan dibahas. Kemudian, pada halaman ketiga dan seterusnya diisi dengan penjelasan dan penutup.

Kurang lebih contoh Ziner seperti itu. Walau sebenarnya masih banyak lagi. Anda bisa mengeksplorasi layout serta isi zine sesuai keinginan sekaligus kreativitas.

Sumber: BeritaSatu.com