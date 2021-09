Telkomsigma Raih Penghargaan di Ajang Corporate Image Award

Selasa, 21 September 2021 | 13:23 WIB

Oleh : Emanuel Kure / WBP

Jakarta, Beritasatu.com- Telkomsigma, perusahaan penyedia solusi data center di Indonesia meraih penghargaan “The Best in Building and Managing Corporate Image” untuk kategori data center dalam ajang Corporate Image Award 2021.

Dengan meraih penghargaan ini, semakin memperkokoh eksistensi Telkomsigma sebagai penyedia data center andal di Indonesia. Selain itu, menegaskan peran serta Telkomsigma sebagai penyedia unggul data center karena telah memenuhi berbagai kriteria penting dari data center selain dari aspek operasionalnya.

Direktur Business & Sales Telkomsigma Tanto Suratno mengatakan, dalam memilih data center, penting untuk memastikan track record dari provider dengan melihat aspek expertise dan experience-nya. “Akan lebih baik jika provider (data center) didukung oleh praktisi ahli bersertifikasi untuk mengoperasikan dan mengelola data center secara best practice dan mengacu pada standar internasional,” kata Tanto melalui siaran pers, Senin, (20/9/2021).

Per 2021, Telkomsigma terus menjaga komitmen operasi layanan data center-nya melalui pembaruan sertifikasi data center, yang salah satunya dengan melakukan perpanjangan sertifikat Tier III Operation (TCOS) level gold dari uptime institute hingga 2024.

Adanya sertifikat Tier III Operation menjamin operasi data center yang dikelola secara terstruktur dan telah melalui tahapan assessment serta audit pada aspek operasi, software, infrastruktur, sumber daya manusia (SDM) dan berbagai komponen lainnya sehingga menjamin operasi data center agar terhindar dari potensi terjadinya downtime yang tak terduga.

“Dengan begitu, melalui sertifikat Tier III Operation yang hingga kini masih menjadi satu-satunya yang tersedia di Indonesia, data center Telkomsigma mampu melakukan proses production non-stop secara maksimal dengan didukung oleh keberadaan fasilitas disaster recovery yang andal,” ujar Tanto.

Telkomsigma saat ini tengah memegang tata kelola bagi 18 internet data center TelkomGroup (neuCentriX) dan tiga enterprise data center yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia. Per 2021, lebih dari 300 pelanggan segmen enterprise, pemerintahan, startup, dan termasuk 60% diantaranya sektor perbankan dan finansial berada dalam cakupan operasional data center Telkomsigma. Angka tersebut belum termasuk penambahan berbagai proyek yang sedang berjalan seiring dengan demand pusat data yang terus meningkat.

“Peraihan Corporate Image Award selain menjadi apresiasi, tentu menjadi motivasi bagi kami untuk terus berkomitmen dalam menjalankan standar operasi data center secara best practice, serta terus menguatkan visi kami sebagai mitra transformasi digital pilihan di Indonesia melalui pilar bisnis kami dalam IT services, cloud, data center, dan digital services,” pungkas Tanto.

Sumber: Investor Daily