Keandalan SDM Teknologi Menunjang Ekosistem Digital Indonesia

Jumat, 24 September 2021 | 23:03 WIB

Oleh : Indah Handayani / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Menyambut ambisi kebijakan Bank Indonesia (BI) dalam merencanakan transmisi era ekonomi digital Indonesia, optimalisasi potensi digital yang berkelanjutan diperlukan untuk pemulihan ekonomi Indonesia dari dampak pandemi covid-19.

Untuk mengoptimalkan potensi digital tersebut, tenaga kerja atau SDM yang memiliki keterampilan di bidang teknologi sangat dibutuhkan untuk menunjang ekosistem digital Indonesia.

CEO Sagara Technology Adi Arriansyah mengatakan, melihat perkembangan teknologi yang sangat pesat sekarang ini, menuntut semua perusahaan untuk dapat berkembang di dalam lingkup digital.

Sagara Technology sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang teknologi terus berusaha dalam menciptakan ide-ide besar dan menginvestasikan waktu dalam pengembangan produk yang berkontribusi pada masa depan teknologi dengan menunjukkan komitmennya untuk mengembangkan ekosistem kerja dengan SDM yang bertalenta digital.

“Visi utama kami untuk menjadi salah satu pionir dalam berkontribusi bagi negara di bidang teknologi tentunya, salah satunya melalui acara seputar SDM pertama yang diselenggarakan oleh Sagara Technology bekolaborasi dengan Tech in Asia di salah satu sesinya yaitu HR Tech Summit,” ujar Adi dalam keterangan persnya, dikutip Beritasatu.com, Jumat (24/9/2021).

Adi menjelaskan, mengusung konsep seputar pengembangan SDM Indonesia, acara ini diadakan untuk memperkenalkan pentingnya talenta digital bagi pertumbuhan digitalisasi perusahaan, menggali tren SDM saat ini untuk merekrut talenta digital, dan peran Sagara dalam membantu melahirkan startup terbaik tanah air dengan menyediakan talenta digital terbaik di Indonesia.

Untuk itu, acara ini didukung oleh sejumlah pembicara terkemuka mulai dari Dr Hedi M Idris sebagai Head of Center for HRD on ICT Profession and Certification Kemkominfo, Setiaji sebagai Chief of Digital Transformation Kementerian Kesehatan, Herdy Harman - Former Chief of Human Capital Officer Telkom Group & BRI, Abd Wahid Wijaya - VP Culture Transformation BRI, Pratomo Soedarsono - Head of HR Bank Jago, Lisa Qonita - Head of HR Development Indosat. Mereka diundang dan akan hadir dalam acara yang nanti akan dilaksanakan pada tanggal 22 dan 23 Oktober 2021.

"Melalui acara HR Tech Summit, diharapkan banyak perusahaan yang membutuhkan talenta digital dapat berkembang sekaligus mengadaptasi sistem yang terintegrasi dengan Sagara Technology sebagai solusi pengembangan teknologi bisnis di Indonesia, dan untuk berkontribusi bagi perkembangan masa depan teknologi Indonesia,” tandas Adi.

