Cerita Youtuber Andy Saputra tentang Hidup di Selandia Baru

Sabtu, 25 September 2021 | 19:59 WIB

Oleh : Feriawan Hidayat / FER

Jakarta, Beritasatu.com - Vlog atau video blog tentang kehidupan orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri menjadi salah satu konten menarik dan penuh inspirasi untuk ditonton di platform YouTube.

Penonton seperti diajak berjalan-jalan di negara tersebut, belajar bahasa serta budaya baru, mengagumi keindahan alamnya, dan berbagi banyak cerita luar biasa lainnya.

Aktivitas tersebut yang juga gemar dilakukan oleh seorang Youtuber bernama Andy Judah Saputra, orang Indonesia asal Surakarta yang sudah tinggal di Selandia Baru sejak tahun 2013 hingga saat ini.

Melalui platform YouTube dengan nama channel Andy Saputra, Andy ingin membagikan inspirasi, cerita, perjuangan, dan kehidupannya di Selandia bersama keluarganya.

Keindahan the land of the long white cloud Selandia Baru dengan pemandangan pegunungan tinggi, pantai yang bersih, langit yang cerah, warga yang ramah, negara rendah polusi, alam yang super cantik, plus ingin merasakan petualangan di negara tempat syuting The Hobbit itu, bisa disaksikan melalui kanal YouTube Andy Saputra-tepatnya dalam playlist khusus NZ Life Vlog.

Andy juga membagikan tips tentang cara mendapatkan resident visa Selandia Baru bagi orang Indonesia, pengalaman sekolah di luar negeri, gaya hidup, dan tantangan selama tinggal di negeri Aotearoa tersebut.

Andy bisa dibilang salah satu dari orang beruntung yang bisa berhasil mewujudkan mimpinya untuk tinggal dan menetap di luar negeri dengan kehidupan yang cemerlang.

Cerita di mulai dari tahun 2006, Andy bekerja sebagai technical director di salah satu perusahaan teknologi di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, Andy merasa perkembangan bisnisnya di Indonesia jauh dari ekspektasinya. Hingga pada tahun 2013, Andy berpikir untuk pindah ke negara lain seperti Australia, Kanada, Norwegia, atau Selandia Baru.

Akhirnya, Andy pun memutuskan untuk mulai mengadu nasib di Selandia Baru karena itu adalah negara yang memesona, aman, serta dinilai memiliki syarat dan ketentuan yang tidak terlalu rumit bagi orang asing yang ingin menetap di sana.

Andy menjelaskan, orang yang ingin bermigrasi ke Selandia Baru harus mendapatkan pekerjaan permanen dan bertahan di sana hingga mendapat resident visa.

"Tantangan hidup di Selandia Baru sebagai pendatang adalah awalnya merasa homesick dalam 3-6 bulan pertama, kangen juga makanan Indonesia, terkadang ada keterbatasan bahasa, dan harus adaptasi budaya namun semuanya bisa diimbangi dengan baik," ujar Andy dalam keterangannya, dikutip Beritasatu.com, Sabtu (25/9/2021).

"Sementara, senangnya hidup di Selandia Baru adalah akses kesehatan dan pendidikan gratis, udara yang segar dan minim polusi, serta pemegang visa resident akan mendapat subsidi biaya hidup bila kehilangan pekerjaan atau menganggur walaupun tidak ada yang mau begitu," tambahnya.

Awalnya Andy sudah memiliki akun YouTube di tahun 2010 dan suka membagikan konten-konten terkait bidang otomotif, gaming, dan konten random lainnya.

Setelah menikah dan memiliki anak dengan sang istri Thirza Saputra di tahun 2017, Andy dan istri mulai merekam momen kebersamaan mereka dan membagikan seperti apa kehidupannya di Selandia Baru untuk keluarga, teman-teman, hingga mendapat banyak dukungan dari orang Indonesia lainnya yang ternyata tertarik dengan negara tersebut.

Mulai dari konten traveling keluarga di beberapa destinasi paling indah di Selandia Baru, termasuk kegiatan liburan di musim dingin di mana Andy mengajari anaknya Jayden bermain ski di Whakapapa Ski Area, Mt Ruapehu, membuat boneka salju, dan naik gondola sambil menikmati pemandangan pegunungan bersalju.

Keluarga Saputra juga merekam keseruannya saat berkunjung ke McDonald's paling keren sedunia di Taupo, Selandia Baru. Restoran cepat saji tersebut berada di dalam bekas pesawat South Pacific Airline DC3 yang sudah tidak aktif lagi, jadi bisa menikmati makanan seperti sedang terbang di pesawat.

Keluarga Andy Saputra juga membuat konten series yang merekam aksi lucu dan menggemaskan anak-anaknya: Jayden Saputra sang putra sulung bersama Jensen Saputra sang adik. Menunjukan bagaimana mereka bermain, belajar, mencoba makanan khas Indonesia di Selandia Baru, mengenal budaya baru, dan menjelajah berbagai spot menarik yang tak terlupakan di Selandia Baru.

"Terletak di barat daya Samudera Pasifik, Selandia Baru memang negara yang sangat memesona dan tercatat sebagai salah satu pusat destinasi wisata paling top di dunia. Memiliki 4 musim, summer tidak terlalu panas, di autumn daun berguguran dan terlihat indah di perkotaan, winter yang dingin namun tetap hangat bersama keluarga, dan spring yang sejuk” kata Andy Saputra.

Andy merekomendasikan wisatawan dari Indonesia untuk mengunjungi wilayah selatan Selandia Baru untuk mendapat pengalaman salju dan ski paling menakjubkan selama musim dingin, atau pergi ke wilayah utara untuk menikmati musim dingin yang sejuk dan membahagiakan.

Selandia Baru juga pernah dinobatkan oleh Global Peace Index tahun 2018 sebagai negara paling aman di dunia. Tidak heran kenapa Andy Saputra, istri, dan kedua anaknya merasa begitu tenang dan damai hidup di sana, seperti yang terekam dalam berbagai konten video di kanal YouTube miliknya.

"Melalui konten YouTube NZ Life Vlog saya, semoga cerita kami bisa memberi inspirasi dan dinikmati oleh masyarakat luas atau penduduk lokal di Selandia yang memiliki pasangan orang Indonesia," kata Andy Saputra.

Sumber: BeritaSatu.com