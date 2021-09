Pointstar Indonesia Hadirkan Kelas Juara Bagi Komunitas Pendidikan

Minggu, 26 September 2021 | 17:22 WIB

Jakarta, Beritasatu.com - Pointstar Indonesia meluncurkan produk terbarunya yaitu Kelas Juara, sebuah platform virtual untuk komunitas pendidik dan siswa di Indonesia. Ini sebagai upaya inovatif untuk mendukung era pendidikan 4.0 di Indonesia yang mensyaratkan kecepatan beradaptasi dan distribusi pendidikan yang merata bagi para pemangku kepentingannya.

Kelas Juara ini juga sekaligus wadah bagi para pengajar dan siswa untuk berkolaborasi dalam sebuah platform komunitas daring untuk membahas perkembangan terbaru seputar teknologi pendidikan.

Platform yang telah berdiri sejak awal 2021 ini memiliki visi menjadi sarana pendidik maupun siswanya untuk mendapatkan informasi seputar perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan. Ragam fitur yang terdapat di dalam platform ini adalah forum, artikel, program, dan berita lain seputar edukasi.

Yang menarik dari platform Kelas Juara adalah fitur forum, dimana baik siswa maupun pendidik dapat berdiskusi mengenai topik yang berhubungan dengan pendidikan, maupun saling mengedukasi tentang teknologi digital yang semakin marak digunakan saat ini untuk proses pembelajaran online di sekolah.

Tidak hanya membahas seputar topik-topik hangat dalam dunia pendidikan, forum Kelas Juara juga memberikan kesempatan kepada para kontributor untuk mengumpulkan poin yang bisa ditukarkan dengan hadiah di setiap bulannya.

Selain forum, Podcast series tersedia di kanal Youtube resmi milik Kelas Juara. Di Podcast series ini, pendidik maupun siswa dapat mengenal lebih jauh topik-topik menarik seputar perkembangan terbaru dunia pendidikan di Indonesia.

“Masih ingat kan dengan kontroversi mengenai Chromebook pemerintah yang ramai dibahas netizen di media sosial? Fenomena daring ini menunjukkan literasi teknologi yang kurang diantara netizen Indonesia. Kelas Juara hadir membahas topik-topik seperti ini untuk memberikan edukasi mengenai perkembangan teknologi pendidikan bagi khalayak umum dan terutama komunitas pendidik dan siswa di Indonesia,” ujar Natanael Sibarani, General Manager PointStar Indonesia dalam keterangannya, Minggu (26/9/2021).

Komunitas pendidik dan siswa pun dapat berinteraksi dengan Kelas Juara melalui akun instagram resminya di @kelasjuaraid.

"Sebagai premier partner Google for Education, PointStar mendukung program-program yang disuguhkan Google demi menunjang penggunaan teknologi pendidikan di Indonesia, termasuk ke dalam fitur-fitur yang tersedia di Kelas Juara,”, imbuh Justin Lee, CEO PointStar.

Google Workspace for Education dan Chromebook for Education juga telah dipilih sebagai sarana pembelajaran resmi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam mendukung era pendidikan 4.0 di Indonesia. Salah satu fitur unggulan dari Google Workspace for Education adalah Google Classroom, dimana pembelajaran daring menjadi terpusatkan dan dapat diaksesguru dan siswa secara langsung dalam sebuah ruang kelas online.

Ditambah dengan perangkat Chromebook for Education yang memungkinkan pengaturan Chromebook device secara terpusat. Sehingga sekarang, guru dan admin sekolah dapat mengatur kebijakan, fitur Chrome untuk siswa, dan akses kepada VPN internal dan jaringan Wi-Fi untuk siswa selama proses belajar mengajar dilakukan melalui Chromebook device ini.

